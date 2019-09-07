"Едут не самые багатые": в Крыму забили тревогу из-за нищих туристов

В оккупированном Россией Крыму, а именно в Ялте, провалился туристический сезон якобы из-за высоких цен на проживание и еду.

Об этом сообщают сами местные жители и предприниматели, которые занимаются отельным бизнесом, передает "Крым.Реалии". Отмечается, что за последние годы изменился город, изменился туристический поток и пожелания отдыхающих.

Теперь туристы хотят снять номер с подселением и гостевую кухню вместо уединенного отдыха и ресторана.

"Одним из самых дорогих крымских курортов остается Симеиз на территории большой Ялты. Здесь, в заповедном можжевеловом лесу с видом на море и гору Кошка, расположился семейный отель. Его владельцы – бывшие одесситы, переехавшие на полуостров до аннексии", – сказано в материале.

В отеле современные номера с панорамными окнами, террасой, всеми удобствами – сутки проживания здесь обойдутся в высокий сезон 3500 рублей (примерно 1400 грн). Хозяйка гостиницы рассказала, что туристы с материковой части Украины почти забыли о Крыме, теперь сюда едут не самые богатые россияне.

"Иногда такие интересные вопросы задают, например, спрашивают: "Есть у вас номер с подселением?". То есть, туристы хотят снять подешевле и спрашивают, можно ли, они к кому-нибудь подселятся и заплатят половину. И такое бывает. Ну и на улице ли у нас туалет", – говорит владелица отеля.

Для того, чтобы еще больше сэкономить, постояльцы сами готовят еду – отельеры вынуждены были организовать летнюю кухню.

Ялтинская блогер Елена Гукова показывает, как изменился город за время аннексии. Некогда популярный McDonald’s – теперь "Авто Кафе". Цены в обычных столовых на набережной блогер называет высокими: скромный обед на двоих обойдется в 1000 рублей (около 400 грн).

"Котлета свино-говяжья – 135 рублей (54 грн), это 120 грамм всего. Ну, видите сами, куриная – 130 рублей (54 грн) – очень дорого", – констатирует блогер.

По словам жителя Ялты, в глаза бросается тот факт, что туристов теперь в городе очень мало, что он связал с политической ситуацией.

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Да и отдыхающие из России положительными эмоциями не пышут. Пенсионерка из Оренбургской области Ольга – типичная крымская туристка, отдыхом она крайне недовольна.

"Я не вижу что-то хорошее, какое-то развлечение. Дома у вас все рыхлые, низкорослые, зарплаты отвратительные, покушать у вас негде, продукты дорогие", – поделилась впечатлениями она.

Туристический сезон в Крыму провалился

​У владелицы гостевого дома Светланы Зверинской есть объяснение, почему качество услуг в Крыму не растет.

"Многие, скорее всего, опустили руки, потому что туристов стало меньше, и люди не знают, окупятся ли у них нововведения. Поэтому с сервисом так… не у всех получается", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского на полуостров.

"Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину. Услышьте ответ и сделайте так, как хотят крымчане", — сказал он.

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