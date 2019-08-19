"Хотим удивить всех": Арахамия рассказал о назначениях в новом Кабмине

Претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

Об этом сообщил один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в понедельник, 19 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас как раз этот процесс продолжается. Я думаю, что на сегодняшний день готовность где-то процентов на 70. Я имею в виду шорт-листы, это 3-4 кандидата [на каждую должность] на рассмотрение парламента", - сказал он.

"Я думаю, нужно, чтобы в конце был один, но всегда есть такие ситуации, когда, например, есть два хороших кандидата, одного выбрали министром, а другой может быть заместителем министра. И это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правительство. Это должны быть профессионалы", - отметил Арахамия.

По его словам, новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить".

"Сейчас главное - это состав комитетов и направления их деятельности, потому что от нас ждут не шоу, а работу. Мы хотим удивить работой", - добавил он.

Давид Арахамия Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа. При этом новоизбранные нардепы уже успели сократить количество комитетов в "новой" Раде - с 27 до 23.

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