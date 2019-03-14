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МирСпорт

/Новости экономики

"Хотели в Россию – попали в шапито!" Блогер показал реалии украденного Крыма

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За пять лет аннексии Крыма Россией на полустрове радикально изменились условия жизни. В частности, был почти уничтожен средний частный бизнес.

Об этом в своем видеоблоге на "Крым.Реалии" рассказал крымский активист Олег Кочеров. По его словам, отношения между крымскими властями и частными предпринимателями за пять лет не были конструктивными, а, наоборот, стали откровенно неприятельскими.

"Хотели в Россию – попали в шапито", – возмутился он.

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"США — пионеры": в России нашли победу в новых санкциях за Крым

Олег Кочеров

Олег Кочеров

Скриншот с видео

По его словам, оккупанты открыто уничтожают само явление среднего бизнеса в Крыму, задействуя при этом все методы, в том числе и пропаганду.

"Нельзя людей вводить в заблуждение, нужно об этом говорить. Сейчас я чувствую себя не свободным человеком, потому что все мои инициативы, над которыми я работал годами, просто-напросто разбились о стену непонимания, целенаправленного вредительства", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин приедет в Крым на годовщину захвата полуострова РФ.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Как говорят - лицо-это зеркало души.Судя по фейсу этого "блохера",душа у него состоит или из горилки,или из опиясодержащих наркотиков.
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минин евген
минин евген
крысчане хотели в мацкву, а попали в росисю.
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