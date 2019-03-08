"Хоть камни с неба": в сети высмеяли новый ход оккупантов в Крыму

В оккупированном Симферополе на месте центра занятости построят храм, что высмеяли пользователи сети.

В частности, здание, в котором годами работал городской центр занятости, вернули Симферопольской и Крымской епархии, сообщают "Примечания".

По словам секретаря епархии, протоиерея Александра Якушечкина, в соборе разместятся паломнический центр и кафе с русской православной кухней.

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"А правильно... Зачем вам какие-то центры какой-то занятости", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

‏"Рабочие места... На паперти?" – задалась вопросом Olha Sorokin.

"Вот зачем им искать какую-то работу? Они и так в г**ени, им хоть камни с неба", – резюмировал Dimu Shevchenko.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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