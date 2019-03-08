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"Хоть камни с неба": в сети высмеяли новый ход оккупантов в Крыму

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В оккупированном Симферополе на месте центра занятости построят храм, что высмеяли пользователи сети.

В частности, здание, в котором годами работал городской центр занятости, вернули Симферопольской и Крымской епархии, сообщают "Примечания".

По словам секретаря епархии, протоиерея Александра Якушечкина, в соборе разместятся паломнический центр и кафе с русской православной кухней.

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"А правильно... Зачем вам какие-то центры какой-то занятости", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

‏"Рабочие места... На паперти?" – задалась вопросом Olha Sorokin.

"Вот зачем им искать какую-то работу? Они и так в г**ени, им хоть камни с неба", – резюмировал Dimu Shevchenko.

"Хоть камни с неба": в сети высмеяли новый ход оккупантов в Крыму
"Хоть камни с неба": в сети высмеяли новый ход оккупантов в Крыму

"Хоть камни с неба": в сети высмеяли новый ход оккупантов в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
Тег
Новости Крыма
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Белый господин
Белый господин
Роксолана это и есть сеть? Я лично ничего не высмеивал.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну ладно Роксалана, она официально дура, и за свои слова не отвечает. Но когда так же глупо СМИ начинают информацию перевирать...это выглядит жалко. Во-первых, собор не будут строить. Центр занятости располагался в храме четырех Святителей Московских, и построен он был в середине XIX века. На данный момент, как результат повсеместно убогого украинского правления, находится в весьма печальном виде. Центр занятости переехал в другое здание, а собор возвратили Симферопольской и Крымской епархии. Они то и займутся его восстановлением и реставрацией. И не украинцам что-то вякать, поскольку ваши попы уже второй год как шавки, с визгами церковное имущество и прихожан делят.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры мародеры слюной давятся в концлагере "урина", заэватить не получится)))
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