Хоть до 9 тысяч: в Кабмине рассказали, что тормозит повышение минималки

Поднятие минимальной заработной платы в Украине до 9 тысяч гривень хоть сейчас вполне реально, но есть. проблема перераспределения средств для такого увеличения.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Сегодня вопрос повышения минимальной заработной платы до 9 тысяч не является проблемой. Проблема возникает тогда, когда мы говорим о практическом механизме его реализации. Представьте, что сегодня мы подняли минимальную зарплату до 5 тыс. грн. Это значит, что налог на доходы физлиц и военный сбор в районе тысячи гривень. На эту тысячу гривень мы получим 1125 грн Единого социального взноса. 1125 идет сразу в Пенсионный фонд. Как распределяется эта тысяча. 600 грн идет в бюджет города областного значения, 150 грн идет в областной бюджет и 250 идет в госбюджет", - рассказал он.

По его словам, дальше госбюджет должен увеличить субвенцию местным бюджетам на выполнения нового размера минимальной зарплаты.

"То есть добавить субвенцию на образование и медицину. И получив 250 гривень от распределения НДФЛ и военного сбора, госбюджет должен 570 грн передать этим же громадам. То есть, они получили 600+150 грн, а государство получило 250 грн и должно добавить еще 320, и отдать туда. Получается, что государство выходит в "минусе" на 320 грн на каждой тысяче", - отметил министр.

Сейчас этот "минус" покрывается за счет увеличения поступлений в госбюджет и его доходной части.

"Если у нас за первый квартал бюджет не выполнен на 6%, то это значит, что у нас дополнительного ресурса к этим 250 грн нет. Бизнес готов, местные бюджеты "за", Пенсионный фонд "за". Задержка за госбюджетом. Или нужно перераспределить поступления от НДФЛ, чтобы госбюджет хотя бы в "минусе" не был. Без Верховной Рады это сделать невозможно", - подытожил Рева.

Отметим, что минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 3723 грн, а средний оклад - 7828 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о намерении правительства рассмотреть повышение минимальной заработной платы до 4200 грн.