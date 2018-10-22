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МирСпорт

/Новости экономики

''Хорошо наварятся'': в сети высмеяли колоссальные траты на поиск пресной воды в Крыму

2.4тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли намерение российского правительства потратить 19 млрд рублей (8,2 млрд гривен) на поиск пресной воды в оккупированном Крыму.

"Может, давайте просто их поделим?" – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Кто-то хорошо наварится. Уверен, что у этого "кто-то" уже есть схема и результаты бурений, и он уже знает результат", – отметил neUkrop.

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‏"Забавно то, что искать будут не до тех пор, пока найдут, а до тех пор, пока не закончатся 19 миллиардов", – заявил Сергей Кабанов

"Их уже давно поделили", – резюмировал WWW.

''Хорошо наварятся'': в сети высмеяли колоссальные траты на поиск пресной воды в Крыму
''Хорошо наварятся'': в сети высмеяли колоссальные траты на поиск пресной воды в Крыму
''Хорошо наварятся'': в сети высмеяли колоссальные траты на поиск пресной воды в Крыму
''Хорошо наварятся'': в сети высмеяли колоссальные траты на поиск пресной воды в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о значительных проблемах Крыма.

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Читая укрогвноСМИ можн увидеть как рагули высмеивали:,энергомост,строительство ТЭС, строительство Керченского моста, сам Керченский мост
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Самое интересное, что Россия потратит деньги и решит проблему с водой, а злобные и ущербные шароварники останутся со своим каналом как собака на сене. Чисто по-хохлятски: не сьедим, так понадкусываем.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Чугункин Клим,реки Сибири перенаправят в Крым?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Селюков душит жаба и зависть.Ничего нового.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Федоров Федор,по поводу чего "душит жаба и зависть",дауненок? Отсутствия пресной воды в Крыму?
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