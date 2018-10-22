''Хорошо наварятся'': в сети высмеяли колоссальные траты на поиск пресной воды в Крыму

В сети высмеяли намерение российского правительства потратить 19 млрд рублей (8,2 млрд гривен) на поиск пресной воды в оккупированном Крыму.

"Может, давайте просто их поделим?" – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Кто-то хорошо наварится. Уверен, что у этого "кто-то" уже есть схема и результаты бурений, и он уже знает результат", – отметил neUkrop.

‏"Забавно то, что искать будут не до тех пор, пока найдут, а до тех пор, пока не закончатся 19 миллиардов", – заявил Сергей Кабанов

"Их уже давно поделили", – резюмировал WWW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о значительных проблемах Крыма.