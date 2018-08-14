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МирСпорт

"Хорошо, что свалил в Московию": сеть высмеяла нелепый фейк Азарова

13.8тЧитать новость на украинском

В сети высмеяли фейковую информацию по уровню цен и зарплат в Украине, которую создал сбежавший в Россию бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

На странице в Facebook он опубликовал сравнительную инфографику с ценами в Украине в 2013 и 2018 годах, указав на колоссальный рост показателей после Революции Достоинства. Тем не менее его тут же раскусил и разоблачил блогер Денис Казанский.

На ситуацию отреагировали многие пользователи сети. Они считают, что от Азарова такого стоило ожидать. Многие подкололи специфичную манеру разговора на украинском бывшего премьера.

"Киля - пиц", "Глупо было бы чего-то адекватного ожидать...", "Жду такую таблицу по России, а то как-то обидно - опять их забыли", "Очумелые ручки", "Ну Киля и в лучшие времена создавал впечатление выжившего из ума долбо*ба", "Вообще не представляю, как Украина несколько лет прожила в мире с таким премьером-долбо*бом. Как хорошо, что он свалил в Московию", - сказано в комментариях.

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Пользователи также предположили, что Азаров не сам написал тот пост, поскольку не очень умеет пользоваться компьютером.

"Азаров не имеет компа и, что такое интернет не знает", "В общем-то, Азиров "промакашкой" был, есть и будет. Оно - не авторитет. Фсо", "Офицер Вася, что ведет твитор от имени дидушки Микилы, увидел ту картинку... Сам Микила Йаныч до сих пор самостоятельно не может найти кнопку "вкл" на компутыре...", "Неа, Киля сам не мог отрезать", - сказано в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азаров опубликовал сравнительную инфографику с ценами в Украине в 2013 и 2018 годах, указав на колоссальный рост показателей после Революции Достоинства. Как оказалось, скандальный политик обрезал ту часть инфографики, где был указан размер минимальной зарплаты в 2013 и 2018 годах - 141 (1147 грн) и 142 (3723 грн) доллара соответственно.

Читайте все новости по теме "Рост цен в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Рост цен в Украине
Персона
Николай Азаров
Место
Украина
Объекты
Украинасоцсетискандалы
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Кацапоцкие ботофаги вытащили из своих пыльных подвалов сталинско-азаровское клише и стараются выдать старую паутину за пенициллин.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Всю нечесть надо отправлять к мордве - пусть не позорят Киевскую Русь
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всем известно, что нерабы после переворота стали жить лучше. Ну по крайней мере, веселее.
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