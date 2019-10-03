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3 октября • обновлено в 15:49
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Россия захотела разобраться с последним союзником Украины из-за газопровода Путина

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Европейский оператор проекта "Северный поток-2" заявил о хороших шансах получить разрешение на строительство газопровода через территориальные воды Дании.

"Считаю, что необходимости обсуждать альтернативные маршруты для "Северного потока-2" нет", – сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного газового форума, передают "РИА Новости".

"Потому что я убежден, исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, что у нас очень хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании", – добавил он.

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Зеле отметил, что начал бы задумываться о целесообразности альтернативных маршрутов лишь в том случае, если бы вероятность получения разрешения была очень маленькой.

При этом сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Европейский оператор проекта "Северный поток-2" заявил о хороших шансах получить разрешение на строительство газопровода

Европейский оператор проекта "Северный поток-2" заявил о хороших шансах получить разрешение на строительство газопровода

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Место
Россия
Теги
Новости России Северный поток - 2
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70rus xxx
70rus xxx
Так,так,так,а что на это скажет т.Медовар?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я сторонник того, что с лёгкой руки Бисмарка принято называть "Realpolitik" — отказ от использования всякой идеологии в качестве основы государственного курса. Реальная политика доожна исходить прежде всего из практических, а не идеологических соображений. А что мы имеем на практике? Газопровод рано или поздно будет достроен и введён в эксплуатацию. Вот из этого и нужно исходить украинским политикам.
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Mega Death
Mega Death
Месяцем раньше, месяцем позже. итог будет один-СП-2 построят)) Тем более Дания заявила, что планирует закупать газ у ГП. ИГП с Данией договорится и как всегда за счёт xoxллв))
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