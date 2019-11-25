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25 ноября • обновлено в 13:40
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"Прятали в угле": Нефьодов раскрыл масштабную схему контрабанды сигарет

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Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что на пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет.

"Контрабанда недели сегодня не "импортная", а "экспортная". На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь", – сообщил Нефьодов в Facebook.

По его словам, таможенники обнаружили около 63 тысяч пачек сигарет украинского производства.

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По предварительным оценкам стоимость этой партии составляет 2,7 миллиона гривен.

"Это классический рисковый товар, поэтому сделали досмотр. В мешках с углем были спрятаны сигареты, много сигарет... Протокол изъятия, штраф – все "по рецепту", – резюмировал Нефьодов.

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

Максим Нефьодов в Facebook

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

Максим Нефьодов в Facebook

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

Максим Нефьодов в Facebook

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет

Максим Нефьодов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
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