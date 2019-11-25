"Прятали в угле": Нефьодов раскрыл масштабную схему контрабанды сигарет

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что на пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет.

"Контрабанда недели сегодня не "импортная", а "экспортная". На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь", – сообщил Нефьодов в Facebook.

По его словам, таможенники обнаружили около 63 тысяч пачек сигарет украинского производства.

По предварительным оценкам стоимость этой партии составляет 2,7 миллиона гривен.

"Это классический рисковый товар, поэтому сделали досмотр. В мешках с углем были спрятаны сигареты, много сигарет... Протокол изъятия, штраф – все "по рецепту", – резюмировал Нефьодов.

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет Максим Нефьодов в Facebook

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет Максим Нефьодов в Facebook

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет Максим Нефьодов в Facebook

На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию сигарет Максим Нефьодов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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