Украинский журналист Денис Казанский заявил, что больше всего транзитному договору "Нафтогаза" и "Газпрома" сейчас "радуются" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.

"Пять лет людям заливали, что в Украине каратели и бандеровцы, которым надо учинить газовый холодомор", – пишет он в Twitter.

"А теперь отвалили "фашистам" 3 ярда и контракт", – иронизирует Казанский.

Больше всего транзитному договору Нафтогаза и Газпрома радуются сейчас в ЛДНР. Пять лет людям заливали, что в Украине каратели и бандеровцы, которым надо учинить газовый холодомор. А теперь отвалили "фашистам" 3 ярда и контракт.



Подробнее об этом в блогеhttps://t.co/eCn5MRbNtH — Денис Казанський (@den_kazansky) December 22, 2019

Больше всего транзитному договору "Нафтогаза" и "Газпрома" "радуются" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились

транзит на 5 лет с возможностью продления;

минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

тариф на транспортировку газа для России будет расти;

Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;

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