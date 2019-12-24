Главная Новости
24 декабря • обновлено в 05:44
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Холодомор": Казанцев указал на газовый нюанс с "Л/ДНР"

1.6т
Читать материал на украинском

Украинский журналист Денис Казанский заявил, что больше всего транзитному договору "Нафтогаза" и "Газпрома" сейчас "радуются" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.

"Пять лет людям заливали, что в Украине каратели и бандеровцы, которым надо учинить газовый холодомор", – пишет он в Twitter.

"А теперь отвалили "фашистам" 3 ярда и контракт", – иронизирует Казанский.

Новости
У Меркель попытались сорвать санкции США против "газопровода Путина"

Больше всего транзитному договору "Нафтогаза" и "Газпрома" "радуются" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках

Больше всего транзитному договору "Нафтогаза" и "Газпрома" "радуются" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились

  • транзит на 5 лет с возможностью продления;

  • минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

  • тариф на транспортировку газа для России будет расти;

  • Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктор Калиненко
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Отвалили 3 ярда, но не стоит забывать про 4,5 ярда "долга януковича". Контракт заключили, но даже на ближайший год мощностей вместо 85 уже 65, а далее 40, чего будет хватать только для поддержания работоспособности трубы. Трубу с транзитом сливают - это очевидно даже упоротым xpюканам. Уже даже Витренко и прочие соглашаются, что из-за сокращения мощностей украина будет ежегодно недополучать 1 ярд. Что дальше - неизвестно. Не говоря уже о том, что украина радуется и всячески способствует палкам в колесах Германии, во многом благодаря помощи которой до сих пор еще может существовать, что не может не сказываться на долгосрочной перспективе отношений. Ну и самый главный показатель - платежки. Цена-то на газ уменьшилась?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Иными словами если транзитировать через СП2 и турецкий поток будет дешевле - господа xpюканутые должны будут либо делать цену на транзит приятнее, либо извиняйте.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Также согласно контракту - Россия будет прокачивать газ через Украину только в том случае, если цены на транзит будут конкурентные. И если раньше за транзит Украине Москва платила 3 млрд долларов в год, то теперь будет всего около 1 млрд долларов в год. Итого экономия за 5 лет 10 млрд долларов в год.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги