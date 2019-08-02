"Ходячие мертвецы": донецкий блогер рассказал об опасной контрабанде из России

В "ДНР" массово завозят дешевые контрабандные продукты питания и сигареты из России и Беларуси.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал Макс Баринов из Донецка. По его словам, особой популярностью пользуются дешевые сигареты без акцизной ленты иностранного производства, что и вызывает опасность.

Контрабандные сигареты в "ДНР"

Напомним, что из-за экономической блокады Украины, ввоз каких-либо украинских продуктов на оккупированную Россией территорию Донбасса запрещен.

"Россия и Беларусь быстро заняли площадку "ДНР" для сбыта своих дешевых продуктов и контрафактной продукции. Особенно популярны сигареты без акциза иностранного производства. Вроде бы ничего страшного, дешевые сигареты, но никто не знает, что скрывается за этим добром. Не исключено, что в табачную смесь добавляют опасные ингредиенты. Так что скоро "ДНР" заполнят ходячие мертвецы, – предположил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" "слили" российскую военную технику на Донбассе. Судя по данным, они хранят ее в шахтах.

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