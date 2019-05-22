"Хочет понимать!" У Зеленского пролили свет на сотрудничество с МВФ

На сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может повлиять вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством.

"Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, а кто – коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество – все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два", – сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, МВФ сейчас будет проводить встречи и консультации, а через два месяца – обновит ситуацию по итогам выборов и нового правительства.

"У МВФ сейчас нет никаких новых требований или претензий по цене на газ. Этот пункт в меморандуме выполнен. На сегодня этот вопрос не является актуальным", – добавил Герус.

В то же время представитель Зеленского отметил, что вопрос цен на газ для украинцев актуален.

"Нужно думать, как можно тут ситуацию дальше развивать, улучшить. Должен быть найден баланс: с одной стороны – сотрудничество с МВФ, с другой – украинский потребитель, который должен быть способен оплачивать коммунальные услуги и жить нормально, улучшать свое благосостояние", – подчеркнул он.

Герус также отверг допущения, что на состояние сотрудничества с фондом могли повлиять какие-либо недавние кадровые назначения.

Он уточнил, что переговорами с МВФ в команде президента Владимира Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Кроме того, Герус рассказал, что решение о его назначении представителем в Кабмине принимал лично Зеленский, но перед этим он общался с главой Администрации президента Андреем Богданом.

Также добавил, что за подготовку законопроектов в АП отвечают представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук и заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Будут еще назначения. Вы же понимаете, что президент на должности только третий день", – резюмировал он.

В Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

На работу с МВФ может повлиять неопределенность с коалицией и правительством

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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