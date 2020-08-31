Хлеба и зрелищ: почему ритейл должен быть социально ответственным бизнесом

Человечество еще с доантичных времен обменивалось материальными ценностями, необходимыми для повседневной жизни. В начале нынешнего тысячелетия этот процесс приобрел классическое понимание торговли и стал одним из самых могущественных факторов исторического развития.

Сегодня торговля играет ключевую роль в мировой экономике. Спрос на еду и товары ежегодно увеличивается. Люди хотят качественного продукта, инновационных решений и максимальной доступности. И торговые сети в полной мере удовлетворяют потребительский спрос.

Так, в 2018 году доход крупнейших в мире ритейлеров составил почти 5 триллионов долларов, что на 5% больше, нежели в 2017-ом.

Нынешний год, со всеми его вызовами и потрясениями, ударил по всем видам бизнеса. Но сфера ритейла, в частности, продовольственного, пострадала едва ли не меньше всех, и даже показывает незначительный рост. Актуальные данные о развитии торговых сетей в ближайшее время можно будет узнать на сайте Lepta.

Причина проста, как мир: еда и товары первой необходимости нужны всем. И даже те люди, у которых ухудшилось финансовое состояние, все равно продолжают ходить в магазины и покупают продукты. Возможно, в меньших масштабах. А в некоторых случаях - даже в значительно больших.

Украинские магазины и супермаркеты стабильно насыщены покупателями. Например, в прошлом году украинцы скупили продуктов и товаров на 40 млрд долларов. Это на 10% больше, чем в 2018-том. Показательные цифры, не правда ли?

Впрочем, в мировых масштабах сумма не такая уж и внушительная. Один лишь американский розничный торговый гигант Walmart, к примеру, в 2019-ом получил более 500 млрд выручки.

Но вернемся к Украине. В прошлом году одни только продуктовые компании открыли почти 700 новых магазинов по всей стране, что является рекордом для рынка. В предыдущих материалах на сайте Lepta уже говорилось о том, какие еще виды бизнеса устанавливали рекордные показатели.

Лидером по выручке в фуд-ритейле является компания АТБ. В 2019 году ее товарооборот составил около 127 млрд гривен, что почти на треть больше, нежели в 2017-том. На данный момент маркеты компании ежедневно посещают около 4 миллионов людей.

В ТОП-5 продуктовых торговых сетей - Fozzy Group, Auchan Group, Novus, "МЕТРО Кэш энд Керри". Среди непродовольственных гигантов ритейла можно выделить "Эпицентр", Comfy, "Фокстрот" и EVA. Общая выручка украинских компаний за прошлый год составила приблизительно 1 триллион (!) гривен.

Как и любой другой бизнес, торговые сети оказывают большое влияние на экономику, экологию и общество. И проявляется это по разному. К примеру, если вы решите открыть свою сеть магазинчиков возле дома или в любом другом формате, скорее всего, у вас ничего не получится. С крупными ритейлерами практически невозможно конкурировать из-за их влияния на рынок.

Более того, известны неоднократные случаи поглощения мелких игроков торговыми гигантами. Новые магазинчики либо сразу скупают, либо их владельцы попросту не выдерживают никакой конкуренции с гигантами, из-за чего те вынужденно сворачивают свою деятельность.

Таким образом, наличие крупного супермаркета или супермаркетов в округе фактически исключает возможность развития там малого торгового бизнеса - небольших частных магазинов. Об условиях работы крупных торговых сетей со своими поставщиками можно даже не говорить - как правило, для последних они весьма непростые.

Детальнее о том, как другие виды бизнеса влияют на экологию и общество, можно прочитать на сайте Lepta.

Значительное влияние фуд-ритейла, безусловно, должно быть компенсировано. Вариантов проявления социальной ответственности - масса. И все они очевидны, нужно только проявить реальную заинтересованность положительного вклада в экономический, экологический и социальный прогресс.

Возьмем то, что на поверхности - поддержка местного производителя. Тут все просто. Люди хотят качественный эко-продукт, компания находит местных производителей и делает их своими поставщиками. В выигрыше все: компания сократила цепочку поставок; местные жители обзавелись рынком сбыта; потребитель получил крутой товар.

Дальше. Банальное волонтерство и пожертвования. Фуд-ритейл, отчитываясь о сверхприбылях, мог бы выделять больше помощи благотворительным организациям, а также обычным людям, своим же покупателям. Как пример можно взять и усовершенствовать механизм того же фудшеринга. Это когда компании бесплатно выделяют продукты, у которых подходит к концу срок хранения.

В этом случае тоже выигрывают все: нуждающиеся получают пищу, компания уменьшает влияние на экологию, сокращая объем пищевых отходов. Можно также маркировать товары и продукты, в зависимости от их пользы для детей.

Как видим, проблем, которые могут при желании и минимальных затратах решить украинские ритейлеры, "вагон и маленькая тележка". Главное желание.

И тут не нужно заново придумывать колесо. Достаточно делать привычную работу: давать людям еду (читай - бороться с голодом) и давать работу (читай - бороться с бедностью и безработицей). Разве это так сложно?

Мы будем благодарны нашим читателям и экспертам за их мысли о том, какой конкретно должна быть социальная ответственность торговых сетей. Присылайте свои предложения на obozrevatel@lepta.in.ua.

На сайте Lepta в ближайшее время можно будет узнать, как украинский бизнес, в том числе ритейл, помогает украинцам в удовлетворении актуальных потребностей и решении наболевших проблем.