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13 февраля • обновлено в 11:33
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Хлеб взлетит в цене: в Украине забили тревогу из-за аномально теплой зимы

1.3т
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В Украине теплая зима ударит по зерновым, что приведет к резкому подорожанию хлеба.

Аграрии прогнозируют, что из-за погодных изменений зерновых соберут на 10-15% меньше, передает "Сегодня".

"Овощи дешевые, хлеб дорогой – прогноз херсонских фермеров на 2020 год. Февраль уже вряд ли исправит ситуацию. Независимо от того, будет ли сыпать снег, или греть солнце", – говорится в сообщении

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По словам экспертов, сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна.

Сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна

Сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

  • Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

  • Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

  • Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Цены на продукты
Место
Украина
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