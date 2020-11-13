Хлеб в Украине может подорожать: на сколько вырастут цены

Роман Груша Экономика 05:00, 13.11.2020

Хлеб в Украине может подорожать на 8-10%. В первую очередь рост цен затронет "социальный" сегмент мучных изделий.

Причина – рост цен практически на всю сырьевую основу продукции, начиная от муки и сахара, заканчивая растительным маслом. Об этом сообщает UBR.

Увеличение стоимости с начала года, подчеркивают в ассоциации "Укркондпром", составило 30-50%. Только за прошлый месяц отпускные цены в опте поднялись на 10-20%.

До этого во Всеукраинской ассоциации пекарей отметили рост цен на пшеницу в 40% с начала года и на 25% за сентябрь, что привело к росту цен на муку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Криклия и посла Украины не пустили на встречу с премьером Казахстана из-за фальшивых ПЦР-тестов – источник

Бродский посоветовал Ермаку лечить COVID-19 в Черновцах, где людям не хватает кислорода

Цены на пульсоксиметры взвинтили в 10 раз: как наживаются на здоровье украинцев и стоит ли покупать "COVID-прибор"

В СМИ появился фейк о коронавирусе у Мендель

Зеленский и Ермак имеют легкие симптомы COVID-19, – Мендель