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Хищения в Укргазбанке: суд простил скандальному Омельяненко 93 млн залога

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Печерский районный суд Киева в рамках судебного дела №757/17942/19 принял решение продлить срок содержания под стражей для бывшего зампреда правления Укргазбанка Алексея Омельяненко, которого подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Как передает From-ua, 6 апреля 2019 года скандально известный судья Вячеслав Пидпалый принял решение продлить срок содержания Омельяненко под стражей на 2 месяца, но понизил первоначальный залог с 96 млн до 3 млн грн.

По данным FinBalance, срок его содержания под стражей продлили на 60 суток, но уже 9 апреля подозреваемый вышел под залог и покинул изолятор временного содержания.

"Суммы его залога теперь недостаточно для покрытия задолженности даже малой части фиктивных фирм предприимчивого бизнесмена перед украинскими банками, которая превышает 5 млрд грн. Но, очевидно, этого вполне достаточно для его немедленного освобождения из-под стражи. Со всеми вытекающими из этого последствиями", — отмечает издание.

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Алексей Омельяненко

Алексей Омельяненко

w-n.com.ua

Напомним: было установлено, что в течение 2008-2009 годов бывший член наблюдательного совета "Укргазбанка", по предварительному сговору с действующим на то время заместителем председателя правления учреждения Алексеем Омельяненко и руководителем предприятия, организовал схему по выводу государственных средств.

"Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта, на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн грн", — уточнили в Департаменте защиты экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Укргазбанкбанк
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