Хищение в "Ощадбанке": прокуратура раскрыла новую схему топ-чиновников

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту хищения должностными лицами государственного "Ощадбанка" денежных средств при осуществлении закупок.

Речь идет о приобретении банком вычислительных машин, частей, приборов к ним, и программного обеспечения по завышенным ценам, сказано в постановлении Печерского райсуда Киева от 5 апреля.

"Ощадбанк" в период с 2014 по 2017 годы провел конкурсные торги, победителями которых стали ООО "Навигатор", ООО "Навигатор Корпорейшн", ГП "ЭС ЭНД ТИ Украина" ООО "БМС Консалтинг" и ООО "Мир ИТ".

"Компьютерное оборудование закуплено государственным банком по ценам, выше на 25-30% от рыночных на общую сумму более 550 млн грн. Полученные денежные средства указанными компаниями частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами "Ощадбанка", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, в документе упоминается, что в период с 2014 по 2017 год между "Ощадбанком" и несколькими аудиторскими компаниями подписаны договоры о предоставлении консультационных и юридических услуг по сопровождению конкурсных торгов.

Отмечается, что указанные договоры подписаны несмотря на то, что в структуре "Ощадбанка" есть Управление сопровождения осуществления закупок, которое занимается конкурсными торгами.

"Кроме того, в государственном банке есть юридический департамент, который обеспечивает юридическое сопровождение конкурсных торгов. Вышеупомянутое указывает на возможную растрату денежных средств со стороны должностных лиц "Ощадбанка" в особо крупном размере на сумму более 15 млн грн", - говорится в постановлении Печерского райсуда.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта СБУ и прокуратура уличили топ-менеджера "Ощадбанка" в хищении 16,7 млн грн.