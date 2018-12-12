''Гвардейские квартиры'': каким жильем Путин наградил своих охранников

"Личной гвардии" президента Российской Федерации Владимира Путина подарили от государства квартиры на сотни миллионов рублей.

Бывший телохранитель Путина и экс-заместитель министра обороны России Алексей Дюмин в декабре 2014 года стал владельцем 344-метровой квартиры в Колымажном переулке в Москве, в доме у Музея изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает "Собеседник".

По неофициальной версии, ключи от квартиры Дюмину подарили за спасение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и помощь в аннексии Крыма.

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Официальной версии нет – зарплаты охранника, даже президентского, на такое жилье не хватило бы. Сейчас квартиру такого же метража топ-менеджер одной из нефтяных компаний продает в этом доме за миллиард рублей.

Дом в Колымажном переулке "Собеседник"

До переезда у Дюмина была квартира на 138 квадратных метра в доме Управделами президента РФ на улице Удальцова. Там получили жилье экс-глава Приморья Евгений Наздратенко, бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко, недавний депутат Государственной думы Светлана Хоркина и другие политики.

В частности, до сих пор в этом доме сохранил за собой жилье Олег Климентьев, который из личного гвардейца Путина вырос в заместителя директора Федеральной службы охраны России. Здесь же зарегистрирован глава Министерства РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

Дом на улице Удальцова "Собеседник"

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов, который много лет возглавлял Службу безопасности президента, получил жилье недалеко от Кремля – на Якиманке, в одном ЖК с олигархом Алексеем Мордашовым. По документам квартиру Золотову передало в собственность Управление делами президента.

Сам управделами Александр Колпаков владеет жильем на Ломоносовском проспекте, а также четырехкомнатной квартирой в ельцинском доме на Осенней улице в Крылатском. Там же находится пятикомнатная квартира статс-секретаря ФСО Николая Кондратюка, который в ведомстве был секретарем жилкомиссии и отвечал за распределение жилья.

Дом на Ломоносовском проспекте "Собеседник"

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