Гусак озвучил приоритет Нацкомисии по госрегулированию в сфере транспорта

Ключевой задачей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, является формирование тарифной политики на транспорте в интересах экономики и граждан. Об этом пишет Владимир Гусак, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины, комментируя законопроект 3927 о создании соответствующей комиссии.

"Прежде всего важно, чтобы тарифы субъектов естественных монополий на рынках транспортных услуг были экономически обоснованными. Регулятор должен разработать тарифные методики, которые исключали бы проблему с кросс-субсидированием и фискализацей тарифов. Ведь прозрачное формирование тарифов на услуги монополий в сфере транспорта будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг", - подчеркнул он.

По словам эксперта, сегодня транспортные монополии представляют свои инвестиционные и финансовые планы, которые являются несбалансированными. "Если НКРТ будет независимой от министерства, то ее члены, по крайней мере, будут задавать больше вопросов: а нужна ли вообще эта инфраструктура; или она будет строиться там, где надо; или за те средства, которые нужно; или нормальная заложена стоимость? Поэтому считаю, если эта комиссия будет независимой хотя бы от Министерства инфраструктуры, это будет на пользу взвешенному, сбалансированному принятию решений".

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект № 3927, который предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта. По словам авторов этой законодательной инициативы, Национальной комиссии будет осуществлять государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта. В законопроекте говорится о пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, обеспечивающими движение железнодорожного транспорта общего пользования, управления воздушным движением, а также специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и аэропортах.

Напомним, в декабре прошлого года проект закона Министерства инфраструктуры Украины одобрил КМУ, после его обнародования на сайте ведомства, началось публичное обсуждение. Европейская бизнес-ассоциация выступила с резкой критикой документа. Предложенная модель финансирования Министерством НКРТ ставила под сомнение независимость регулятора, следовательно министерский законопроект даже не отправляли на рассмотрение в парламент.