"Гурманы России рекомендуют": сеть высмеяла продажу заплесневелых продуктов в Крыму

В городе Керчь в оккупированном Крыму местные магазины продают жителям испорченные продукты.

"Совершенно элитная штука. Как шаурма, только дорблю", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя снимки заплесневелой сосиски.

"Гурманы России рекомендуют добавлять эдакий сырок к плесневелым сосискам выше", – добавила она.

"За горгонзолу сойдет!" – иронизирует Ambrekatsapa.

Атан, Никита

Совершенно элитная штука

Как шаурма,только ДОР БЛЮ🤢 pic.twitter.com/sOLv6w3sT8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 июня 2019 г.

Куплено в Керчи

Гурманы России рекомендуют добавлять эдакий сырок к плесневелым сосиськам выше pic.twitter.com/Z18Vc773JT — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 июня 2019 г.

За Горгонзолу сойдёт! — Арбузная мастерская перешла на 25% оклада! (@Ambrekatsapa) 1 июня 2019 г.

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты Twitter RoksolanaToday&Крым

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты Twitter RoksolanaToday&Крым

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты Twitter RoksolanaToday&Крым

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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