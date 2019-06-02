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/Новости экономики

"Гурманы России рекомендуют": сеть высмеяла продажу заплесневелых продуктов в Крыму

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В городе Керчь в оккупированном Крыму местные магазины продают жителям испорченные продукты.

"Совершенно элитная штука. Как шаурма, только дорблю", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя снимки заплесневелой сосиски.

"Гурманы России рекомендуют добавлять эдакий сырок к плесневелым сосискам выше", – добавила она.

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"За горгонзолу сойдет!" – иронизирует Ambrekatsapa.

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

Twitter RoksolanaToday&Крым

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

Twitter RoksolanaToday&Крым

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

Twitter RoksolanaToday&Крым

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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