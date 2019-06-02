"Гурманы России рекомендуют": сеть высмеяла продажу заплесневелых продуктов в Крыму

В городе Керчь в оккупированном Крыму местные магазины продают жителям испорченные продукты.
"Совершенно элитная штука. Как шаурма, только дорблю", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя снимки заплесневелой сосиски.
"Гурманы России рекомендуют добавлять эдакий сырок к плесневелым сосискам выше", – добавила она.
"За горгонзолу сойдет!" – иронизирует Ambrekatsapa.
Атан, Никита— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 июня 2019 г.
Совершенно элитная штука
Как шаурма,только ДОР БЛЮ🤢 pic.twitter.com/sOLv6w3sT8
Куплено в Керчи— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 июня 2019 г.
Гурманы России рекомендуют добавлять эдакий сырок к плесневелым сосиськам выше pic.twitter.com/Z18Vc773JT
За Горгонзолу сойдёт!— Арбузная мастерская перешла на 25% оклада! (@Ambrekatsapa) 1 июня 2019 г.
В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты
Twitter RoksolanaToday&Крым
В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты
Twitter RoksolanaToday&Крым
В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты
Twitter RoksolanaToday&Крым
В Крыму магазины продают жителям испорченные продукты
Twitter RoksolanaToday&Крым
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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