Главная Новости
26 марта • обновлено в 13:24
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Одессе задержали партию поддельной одежды известных брендов

1.7т
Читать материал на украинском

На Одесской таможне задержали крупную партию одежды с логотипами известных брендов, которую пытались провезти в Украину контрабандой.

Около 5800 вещей, которые из Турции пришли в Черноморский рыбный порт, не попали в декларацию. Их должен был получить бизнесмен из Киева по контракту с компанией из Малайзии. Об этом сообщили на странице Одесской таможни ГТС в Facebook.

Контрабанда

Контрабанда

"Среди скрытого от таможенного контроля – брендированные известными торговыми марками джинсы "Armani", "Giuseppe Zanotti", "Philipp Plein", "Gucci", "Stefano Ricci", "Tommy Hilfiger", "Disel" и "Celvin Klein"; брюки "Armani", "Nike", "Philipp Plein" и "Balenciaga"; спортивные костюмы "Nike", "Versace", "Guess", "Balenciaga", "Versace" и "Philipp Plein"; шорты: "Disel", "Lacoste", "Paul & Shark" и "U.S. Polo Assn", – сообщили таможенники.

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Одесская таможня

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Одесская таможня

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Одесская таможня

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Одесская таможня

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Одесская таможня

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Одесская таможня

Эти вещи были изъяты и направлены на экспертизу. И будущее определит суд.

Пытался воспользоваться карантином

Таможенники отмечают, что иногда товары не попадают в таможенные декларации по ошибке или же они оказываются "медвежьей услугой" отправителя или контрагента. Но в этом случае, скорее всего, речь идет именно о контрабанде.

По данным ГТС , столичный бизнесмен уже попадался с аналогичной партией незадекларированных товаров. Также он пытался скрыть часть вещей от таможенного контроля путем давления на таможню и хотел воспользоваться ситуацией, вызванной карантином.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Таможенная служба совместно с полицией и пограничниками пресекла попытки контрабанды 130 000 медицинских масок из Украины за границу, возросшей из-за вспышки коронавируса.

За незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения будет предусмотрена уголовная ответственность.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Украинская таможня" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Украинская таможня Контрабанда в Украине
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины контрабанда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги