На Одесской таможне задержали крупную партию одежды с логотипами известных брендов, которую пытались провезти в Украину контрабандой.

Около 5800 вещей, которые из Турции пришли в Черноморский рыбный порт, не попали в декларацию. Их должен был получить бизнесмен из Киева по контракту с компанией из Малайзии. Об этом сообщили на странице Одесской таможни ГТС в Facebook.

Контрабанда

"Среди скрытого от таможенного контроля – брендированные известными торговыми марками джинсы "Armani", "Giuseppe Zanotti", "Philipp Plein", "Gucci", "Stefano Ricci", "Tommy Hilfiger", "Disel" и "Celvin Klein"; брюки "Armani", "Nike", "Philipp Plein" и "Balenciaga"; спортивные костюмы "Nike", "Versace", "Guess", "Balenciaga", "Versace" и "Philipp Plein"; шорты: "Disel", "Lacoste", "Paul & Shark" и "U.S. Polo Assn", – сообщили таможенники.

Контрабандный товар Одесская таможня

Контрабандный товар Одесская таможня

Контрабандный товар Одесская таможня

Контрабандный товар Одесская таможня

Контрабандный товар Одесская таможня

Контрабандный товар Одесская таможня

Эти вещи были изъяты и направлены на экспертизу. И будущее определит суд.

Пытался воспользоваться карантином

Таможенники отмечают, что иногда товары не попадают в таможенные декларации по ошибке или же они оказываются "медвежьей услугой" отправителя или контрагента. Но в этом случае, скорее всего, речь идет именно о контрабанде.

По данным ГТС , столичный бизнесмен уже попадался с аналогичной партией незадекларированных товаров. Также он пытался скрыть часть вещей от таможенного контроля путем давления на таможню и хотел воспользоваться ситуацией, вызванной карантином.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Таможенная служба совместно с полицией и пограничниками пресекла попытки контрабанды 130 000 медицинских масок из Украины за границу, возросшей из-за вспышки коронавируса.

За незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения будет предусмотрена уголовная ответственность.

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