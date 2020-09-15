ГУ Гоструда Днепропетровщины устроило внеплановую проверку на КЖРК

Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) подписала с работниками предприятия меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований. Согласно достигнутым договоренностям с 1 сентября на предприятии повышаются тарифные ставки и должностные оклады. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе КЖРК.

Меморандум был подписан 10 сентября и стал следствием переговоров с протестующими работниками предприятия, которые продолжались с 4 сентября. Документ подписали в присутствии народного депутата - председателя Национального профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

В документе не указано, на сколько повышаются ставки. Однако известно, что протестующих, которые требуют, чтобы им платили по 1 тысяче долларов в месяц, уступки администрации не удовлетворили. Точно так же, как шахтеры считают не выполненными их требования об улучшении условий работы и охраны труда.

Сложившаяся на предприятии ситуация послужила причиной начала с 10 сентября внеплановой проверки КЖРК сотрудниками главного управления Гоструда в Днепропетровской области. Эта проверка была инициирована премьер-министром и должна установить, насколько на предприятии соблюдали законодательство о труде в период с 1 января 2013 года до 1 сентября 2020 года.

Администрация призвала всех работников предприятия прекратить подвергать себя опасности, подняться на поверхность и предоставить возможность коллективу предприятия вернуться к нормальному трудовому процессу.

Как сообщил Волынец в интервью одному из одесских телеканалов в понедельник, работники КЖРК требуют повысить и проиндексировать зарплату, соблюдать вопросы охраны труды и ТБ, добавив, что ранее на предприятии отсутствовал социальный диалог.

"Я 10 дней назад говорил с премьер-министром, было рекомендовано провести переговоры с администрацией, собственником предприятия. Переговоры начались, но зашли в тупик. И сейчас под землей 195 человек протестуют, а максимальное количество протестующих работников под землей достигало 414 человек", - констатировал профлидер.

По его словам, у КЖРК два основных собственника – группа "Приват" и группа "Метинвест", владеющие предприятием в равных долях. При этом группа "Приват" управляет предприятием.

"Коломойский (бизнесмен Игорь Коломойский. – Ред.) втянул (в предприятие. - Ред.) Ярославского (бизнесмен Александр Ярославский. – Ред.) и документально оформили присутствие четырех компаний Ярославского. Есть только один выход в данной ситуации - президент должен звонить второму собственнику, Коломойскому", - убежден Волынец.

Ранее сообщалось, что 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

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