ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Грязная" нефть Путина: кто виноват и сколько потеряет Россия

814Читать материал на украинском

На протяжении месяца "грязная" нефть из России заливала сразу несколько европейских стран. Пострадали как государства-транзитеры, так и европейские потребители — Чехия, Венгрия и Германия. Убытки для российской экономики колоссальные, сумма может достигнуть полумиллиарда долларов, а то и больше.

При этом в Кремле уже ищут крайних и заявляют о первых задержаниях. Какие последствия от скандальной аварии на нефтепроводе “Дружба” и кто виноват — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В России произошло масштабное загрязнение нефти. Около 5 миллионов тонн оказались перенасыщены хлорорганическими веществами. Такую нефть нельзя использовать по назначению;

  • Из-за этого пострадали сразу несколько стран-транзитеров, а также потребителей. Больше всего убытков понесли Беларусь и Польша;

  • По разным оценкам, Россия может заплатить европейским потребителям несколько сотен миллионов долларов. Правда, реальную цифру никто сказать не может, полноценной экспертизы не проводили;

  • Украину этот конфликт не особо затронул. “Укртранснафта” уже возобновила поставки сырья;

  • В РФ нашли виновных в аварии. Правда, некоторые эксперты считают это лишь поисками “крайних”.

Почему российская нефть оказалась "грязной"

Первыми о потоке "грязной" нефти из России заявили в Беларуси. 19 апреля в "Белнефтехиме" сообщили о резком ухудшении качества сырья, поступающего по нефтепроводу из РФ. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

Если допустимая норма — 10 единиц, то концентрация в российском сырье колебалась в диапазоне от 80 до 330.

Новости
Россияне, вы позоритесь своей загаженной нефтью, китайской Сибирью и застоем

Из-за этого Беларуси пришлось пойти на кардинальные меры, 30 апреля был полностью перекрыт вентиль трубопровода “Дружба”. Под угрозой остаться без сырья оказались сразу несколько государств.

Карта нефтепровода "Дружба"

Карта нефтепровода "Дружба"

Дело в том, что часть российской нефти идет сразу по нескольким транзитным направлениям. Нефтепровод поставляет сырье крупным потребителям, в частности Германии, Чехии и Венгрии.

По оценке белорусской компании "Белнефтехим", в трубопровод попали 5 миллионов тонн "грязной" нефти. Это сопоставимо с объемом прокачки по магистрали за месяц. Согласно другой оценке — 3 миллиона тонн.

Угрожает ли авария Европе и Украине

На данный момент ситуация с нефтепроводом постепенно нормализуется. Так, 22 мая стало известно, что кондиционная российская нефть в течении недели поступит на узлы учета Венгрии и Словакии по нефтепроводу "Дружба"

Новости
The Times: запад может объединиться с "последним диктатором Европы" против "крестного отца"-Путина

По данным СМИ, РФ также реализовала ряд мероприятий для скорейшего возобновления перекачки нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши и продолжает переговоры с польской стороной на эту тему.

"Грязная" нефть Путина: кто виноват и сколько потеряет Россия

При этом, как пишет Reuters, согласно плану французская компания Total должна была перенести большую долю продукта на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, чтобы там разбавить ее и переработать. Но на НПЗ Leuna произошел сбой, завод приостановил работу после отказа оборудования, это, по словам источников, был связан с переработкой загрязненной нефти.

Как пояснил OBOZREVATEL директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, в нынешней ситуации у РФ есть два выхода.

“Есть два реальных варианта для собственника "грязной" нефти. Первый — Беларусь предложила выкупить какие-то объемы по низкой цене. Второй — попросту продать те остатки "грязной" нефти, которые есть сейчас, на мировом рынке, с большой скидкой”, — пояснил Марунич.

Новости
Мировые цены на нефть резко рухнули: что произошло

Украина уже полностью возобновила прием российской нефти на станции "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки. Этим занимается “Укртранснафта”.

"Грязная" нефть Путина: кто виноват и сколько потеряет Россия

Интересен и тот факт, что скандал вокруг кремлевской нефти Киев не использует в свою пользу на международной арене. Дело в том, что уже в ближайшее время начнет полноценную работу "Северный Поток-2", который существенно подпортит транзитный статус Украины.

Учитывая невнятную позицию Москвы по аварии на газопроводе, убытки европейских партнеров — Украина могла бы еще раз "намекнуть" главному лоббисту проекта в ЕС Германии на излишнюю зависимость Европы от российских энергоносителей. Или, как минимум, на потенциальную угрозу СП.

Сколько потеряет Россия и кто виноват

В РФ уже заявили, что готовы компенсировать убытки партнерам. Это и будет делать компания “Транснефть”. Правда, если последним удастся доказать их наличие.

Смотрите видео по теме

О каких суммах идет речь, пока неизвестно. Цифры сильно разнятся. К примеру, министр энергетики РФ Александр Новак оценил ущерб от "грязной" нефти меньше чем в $100 млн. Как пишут российские СМИ, сумма может быть гораздо большей — от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.

Новости
Мировые цены на нефть резко обвалились: что произошло

"Гомельтранснефть Дружба" могла получить за транзит в прошлом году от 780,4 миллиона до 938,5 миллиона долларов. За 14 дней простоя недополученная выручка могла бы составить 29-35 миллиона долларов.

После аварии пропускная способность нефтепровода может сократиться до 40 миллионов тонн, сообщил главный инженер "Гомельтранснефть Дружбы" Андрей Вериго. В результате транзитная госкомпания за этот год не получит за прокачку от 8,9 миллиона до 18,8 миллиона тонн нефти (от 142 миллионов до 300 миллионов долларов). В нынешней политико-экономической ситуации, деньги от транзита нефти для Беларуси — на вес золота.

Дело в том, что для проведения адекватной экспертизы нужен совместный доступ как к российской трубе, так и к белорусской, а также вся необходимая документация.

Руководство компании

Руководство компании

При этом в России уже нашли виновных. "Найден источник загрязнения — это узел учета "Лопатино" в Самарской области", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По информации правоохранителей, в это хранилище первой попала нефть с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений". Ее, по версии следствия, преднамеренно закачали руководители трех ООО — "Нефтеперевалка", "Петронефть Актив" и "Магистраль", чтобы скрыть "многократные хищения". Задержано уже несколько человек из топ-менеджмента компании.

Как пишет DW, история с махинациями руководителей самарских заводов выглядит очень странной. Даже если представить, что все заводы работали на полную мощность, общее количество их нефти в резервуарах находиться не более 240 тысяч тонн нефти. Всего же зараженной нефти было около 5 миллионов, по другим данным — около 3 миллионов. Это в разы меньше реального объема.

Вероятно, в ближайшее время российской компании "Транснефть" придется расплачиваться за нанесенный партнером ущерб. В противном случае, крупного поставщика нефти ждут громкие судебные дела.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
Мировые цены на нефтьЭксклюзив
Место
Россия
Теги
нефть"Укртранснафта"РоссияБеларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения