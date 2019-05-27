"Грязная" нефть Путина: кто виноват и сколько потеряет Россия

На протяжении месяца "грязная" нефть из России заливала сразу несколько европейских стран. Пострадали как государства-транзитеры, так и европейские потребители — Чехия, Венгрия и Германия. Убытки для российской экономики колоссальные, сумма может достигнуть полумиллиарда долларов, а то и больше.

При этом в Кремле уже ищут крайних и заявляют о первых задержаниях. Какие последствия от скандальной аварии на нефтепроводе “Дружба” и кто виноват — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В России произошло масштабное загрязнение нефти. Около 5 миллионов тонн оказались перенасыщены хлорорганическими веществами. Такую нефть нельзя использовать по назначению;

Из-за этого пострадали сразу несколько стран-транзитеров, а также потребителей. Больше всего убытков понесли Беларусь и Польша;

По разным оценкам, Россия может заплатить европейским потребителям несколько сотен миллионов долларов. Правда, реальную цифру никто сказать не может, полноценной экспертизы не проводили;

Украину этот конфликт не особо затронул. “Укртранснафта” уже возобновила поставки сырья;

В РФ нашли виновных в аварии. Правда, некоторые эксперты считают это лишь поисками “крайних”.

Почему российская нефть оказалась "грязной"

Первыми о потоке "грязной" нефти из России заявили в Беларуси. 19 апреля в "Белнефтехиме" сообщили о резком ухудшении качества сырья, поступающего по нефтепроводу из РФ. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

Если допустимая норма — 10 единиц, то концентрация в российском сырье колебалась в диапазоне от 80 до 330.

Из-за этого Беларуси пришлось пойти на кардинальные меры, 30 апреля был полностью перекрыт вентиль трубопровода “Дружба”. Под угрозой остаться без сырья оказались сразу несколько государств.

Карта нефтепровода "Дружба"

Дело в том, что часть российской нефти идет сразу по нескольким транзитным направлениям. Нефтепровод поставляет сырье крупным потребителям, в частности Германии, Чехии и Венгрии.

По оценке белорусской компании "Белнефтехим", в трубопровод попали 5 миллионов тонн "грязной" нефти. Это сопоставимо с объемом прокачки по магистрали за месяц. Согласно другой оценке — 3 миллиона тонн.

Угрожает ли авария Европе и Украине

На данный момент ситуация с нефтепроводом постепенно нормализуется. Так, 22 мая стало известно, что кондиционная российская нефть в течении недели поступит на узлы учета Венгрии и Словакии по нефтепроводу "Дружба"

По данным СМИ, РФ также реализовала ряд мероприятий для скорейшего возобновления перекачки нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши и продолжает переговоры с польской стороной на эту тему.

При этом, как пишет Reuters, согласно плану французская компания Total должна была перенести большую долю продукта на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, чтобы там разбавить ее и переработать. Но на НПЗ Leuna произошел сбой, завод приостановил работу после отказа оборудования, это, по словам источников, был связан с переработкой загрязненной нефти.

Как пояснил OBOZREVATEL директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, в нынешней ситуации у РФ есть два выхода.

“Есть два реальных варианта для собственника "грязной" нефти. Первый — Беларусь предложила выкупить какие-то объемы по низкой цене. Второй — попросту продать те остатки "грязной" нефти, которые есть сейчас, на мировом рынке, с большой скидкой”, — пояснил Марунич.

Украина уже полностью возобновила прием российской нефти на станции "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки. Этим занимается “Укртранснафта”.

Интересен и тот факт, что скандал вокруг кремлевской нефти Киев не использует в свою пользу на международной арене. Дело в том, что уже в ближайшее время начнет полноценную работу "Северный Поток-2", который существенно подпортит транзитный статус Украины.

Учитывая невнятную позицию Москвы по аварии на газопроводе, убытки европейских партнеров — Украина могла бы еще раз "намекнуть" главному лоббисту проекта в ЕС Германии на излишнюю зависимость Европы от российских энергоносителей. Или, как минимум, на потенциальную угрозу СП.

Сколько потеряет Россия и кто виноват

В РФ уже заявили, что готовы компенсировать убытки партнерам. Это и будет делать компания “Транснефть”. Правда, если последним удастся доказать их наличие.

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О каких суммах идет речь, пока неизвестно. Цифры сильно разнятся. К примеру, министр энергетики РФ Александр Новак оценил ущерб от "грязной" нефти меньше чем в $100 млн. Как пишут российские СМИ, сумма может быть гораздо большей — от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.

"Гомельтранснефть Дружба" могла получить за транзит в прошлом году от 780,4 миллиона до 938,5 миллиона долларов. За 14 дней простоя недополученная выручка могла бы составить 29-35 миллиона долларов.

После аварии пропускная способность нефтепровода может сократиться до 40 миллионов тонн, сообщил главный инженер "Гомельтранснефть Дружбы" Андрей Вериго. В результате транзитная госкомпания за этот год не получит за прокачку от 8,9 миллиона до 18,8 миллиона тонн нефти (от 142 миллионов до 300 миллионов долларов). В нынешней политико-экономической ситуации, деньги от транзита нефти для Беларуси — на вес золота.

Дело в том, что для проведения адекватной экспертизы нужен совместный доступ как к российской трубе, так и к белорусской, а также вся необходимая документация.

Руководство компании

При этом в России уже нашли виновных. "Найден источник загрязнения — это узел учета "Лопатино" в Самарской области", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По информации правоохранителей, в это хранилище первой попала нефть с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений". Ее, по версии следствия, преднамеренно закачали руководители трех ООО — "Нефтеперевалка", "Петронефть Актив" и "Магистраль", чтобы скрыть "многократные хищения". Задержано уже несколько человек из топ-менеджмента компании.

Как пишет DW, история с махинациями руководителей самарских заводов выглядит очень странной. Даже если представить, что все заводы работали на полную мощность, общее количество их нефти в резервуарах находиться не более 240 тысяч тонн нефти. Всего же зараженной нефти было около 5 миллионов, по другим данным — около 3 миллионов. Это в разы меньше реального объема.

Вероятно, в ближайшее время российской компании "Транснефть" придется расплачиваться за нанесенный партнером ущерб. В противном случае, крупного поставщика нефти ждут громкие судебные дела.

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