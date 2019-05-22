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МирСпорт

/Новости экономики

"Грязная" нефть Путина: в России похвастались прогрессом

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Кондиционная российская нефть в течении недели поступит на узлы учёта Венгрии и Словакии по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Министерства энергетики России. "В соответствии с "дорожной картой", кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. В течение недели ожидается её поэтапное поступление на соответствующие узлы учёта", — уточняется в тексте.

По данным "РИА Новости", Россия также реализовала ряд мероприятий для скорейшего возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши и продолжает переговоры с польской стороной на эту тему.

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"Грязная" нефть России: в Европе разгорелся новый скандал

Российская нефть

Российская нефть

tass.ru

"Продолжаются переговоры с польской стороной относительно возобновления прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета "Адамова застава", при этом с российской стороны реализован ряд мероприятий, необходимых для скорейшего возобновления прокачки", - сообщает Минэнерго РФ.

Художник Андрей Петренко уже разместил свежую карикатуру на тему "грязной" российской нефти.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укртранснафте" заявили, что транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину в страны ЕС возобновлён.

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Место
Россия
Теги
нефть"Роснефть"
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Посмотрим, что будет рисовать художник, если Россия примет решение ограничивать поставки нефтепродуктов с 1 июня...
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