"Грязная" нефть Путина: в России похвастались прогрессом

Кондиционная российская нефть в течении недели поступит на узлы учёта Венгрии и Словакии по нефтепроводу "Дружба"
Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Министерства энергетики России. "В соответствии с "дорожной картой", кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. В течение недели ожидается её поэтапное поступление на соответствующие узлы учёта", — уточняется в тексте.
По данным "РИА Новости", Россия также реализовала ряд мероприятий для скорейшего возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши и продолжает переговоры с польской стороной на эту тему.
Российская нефть
tass.ru
"Продолжаются переговоры с польской стороной относительно возобновления прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета "Адамова застава", при этом с российской стороны реализован ряд мероприятий, необходимых для скорейшего возобновления прокачки", - сообщает Минэнерго РФ.
Художник Андрей Петренко уже разместил свежую карикатуру на тему "грязной" российской нефти.
#Россия активно продвигает в Европу новый #бренд нефти: #сартир Cl+...https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/9JqX1xQRQi— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 22 мая 2019 г.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укртранснафте" заявили, что транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину в страны ЕС возобновлён.
22 апреля стало известно также, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.
В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.
23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.
Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.
23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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