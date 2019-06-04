ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Грязная нефть Путина: в Европе заговорили о решении проблемы

1.7тЧитать материал на украинском

Польская нефтяная компания PERN сообщила, что с 10 июня поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию частично возобновятся.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи представителей польских, немецких и российских нефтяных компаний, поставляющих нефть и эксплуатирующих трубопровод "Дружба", говорится на сайте PERN.

"Стороны договорились о процедуре рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, которые получают нефть из России. Было подтверждено возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба", начиная с 10 июня", – отмечается в публикации.

Новости
Беларусь решила проблему грязной нефти из России

До этого момента транзит нефти будет приостановлен из-за наличия в ней высокого содержания хлорорганических веществ.

В PERN также добавили, что Россия согласилась на выплату компенсации за транспортировку грязной нефти.

С 10 июня поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию частично возобновятся

С 10 июня поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию частично возобновятся

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
О новой цене на нефть. Шестьдесят дают за «Брент», А за рубль дают в портрет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Компасов Джип:"украинцам". Всем дают. Ром нр и те Салтыкова-Щедрина: “Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду”.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Компасов Джип
Компасов Джип
Цуканов Евгений, Украинцам...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
"Обсосовцы",а при чём здесь Путин?Чудные вислоухие журнализды...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения