Грязная нефть Путина: в Европе заговорили о решении проблемы

Польская нефтяная компания PERN сообщила, что с 10 июня поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию частично возобновятся.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи представителей польских, немецких и российских нефтяных компаний, поставляющих нефть и эксплуатирующих трубопровод "Дружба", говорится на сайте PERN.

"Стороны договорились о процедуре рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, которые получают нефть из России. Было подтверждено возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба", начиная с 10 июня", – отмечается в публикации.

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До этого момента транзит нефти будет приостановлен из-за наличия в ней высокого содержания хлорорганических веществ.

В PERN также добавили, что Россия согласилась на выплату компенсации за транспортировку грязной нефти.

С 10 июня поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию частично возобновятся

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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