Грязная нефть Путина снова попала в ЕС: Россия забила тревогу

На участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение российской нефти.

Превышение норм по хлорорганике обнаружили после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава", сообщает РБК.

"Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион)", – заявили в российской компании "Транснефть".

Новости Беларусь решила проблему грязной нефти из России

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует Польша, была приостановлена. Однако утром 20 июня ее вновь возобновили.

"Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня", – отметили в "Транснефти".

В российской компании заявили, что вероятной причиной повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Беларуси.

Объем загрязненной нефти, попавшей в трубопровод Мозырь – Адамова Застава, оценили примерно в 20 куб. м.

Позже в "Укртранснефти" заявили, что для очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционного сырья необходимо до 5 месяцев, передают "Українські новини".

"Полное освобождение украинского участка нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти Urals может занять от 3 до 5 месяцев", – резюмировали представители украинской компании.

На участке трубопровода "Дружба" было зафиксировано новое загрязнение российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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