"Грязь даже в квартире": сеть высмеяла ремонт дорог в Крыму

Пользователи сети высмеяли качество ремонтных работ в оккупированном Крыму.

В частности, на результаты работы дорожников в городе Керчь обратила внимание пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

"Керчь. Ремонт дороги во дворе Борзенко 3. Теперь эта грязь не только в подъезде, но и в квартире", – пишет в Twitter блогер.

В Крыму высмеяли качество ремонтных работ дорожного покрытия RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Ремонт дороги в Керчи RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Керчь

ремонт дороги во дворе Борзенко 3

теперь эта грязь не только в подъезде, но и в квартире pic.twitter.com/SFXuG3sb8M — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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