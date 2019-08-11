"Грязь даже в квартире": сеть высмеяла ремонт дорог в Крыму

Пользователи сети высмеяли качество ремонтных работ в оккупированном Крыму.
В частности, на результаты работы дорожников в городе Керчь обратила внимание пользователь RoksolanaToday&Крым25%.
"Керчь. Ремонт дороги во дворе Борзенко 3. Теперь эта грязь не только в подъезде, но и в квартире", – пишет в Twitter блогер.
В Крыму высмеяли качество ремонтных работ дорожного покрытия
RoksolanaToday&Крым25% Twitter
Ремонт дороги в Керчи
RoksolanaToday&Крым25% Twitter
Керчь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 августа 2019 г.
ремонт дороги во дворе Борзенко 3
теперь эта грязь не только в подъезде, но и в квартире pic.twitter.com/SFXuG3sb8M
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.
В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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