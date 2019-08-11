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"Грязь даже в квартире": сеть высмеяла ремонт дорог в Крыму

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Пользователи сети высмеяли качество ремонтных работ в оккупированном Крыму.

В частности, на результаты работы дорожников в городе Керчь обратила внимание пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

"Керчь. Ремонт дороги во дворе Борзенко 3. Теперь эта грязь не только в подъезде, но и в квартире", – пишет в Twitter блогер.

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В Крыму высмеяли качество ремонтных работ дорожного покрытия

В Крыму высмеяли качество ремонтных работ дорожного покрытия

RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Ремонт дороги в Керчи

Ремонт дороги в Керчи

RoksolanaToday&Крым25% Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Темы
Ремонт дорог Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Одна роксосала "высмеяла", больше никто.
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