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Грузия озвучила потери от нового удара России

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Грузия потеряла до 60 миллионов долларов от сокращения количества туристов из России.

"По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов", – сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передают "РИА Новости".

Однако, по его словам, хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария.

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"По сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", – добавил Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии отметил, что важно оказывать поддержку всем бизнесменам, которые заняты в туристическом секторе.

"Сделанные нами шаги дают основания сообщить, что мы обязательно вернем ту динамику роста в туристическом секторе, которую имели", – резюмировал Бахтадзе.

Грузия потеряла до 60 миллионов долларов от сокращения количества туристов из России

Грузия потеряла до 60 миллионов долларов от сокращения количества туристов из России

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности.

Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб.

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Место
Грузия
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Погибли в первые часы нападения Грузии на Южную Осетию. Миротворцы. 1. Майор Тимур Валеев, 1976 г.р. 2. Старшина Олег Гатыло, 1982 г.р. 3. Сержант Александр Колесников, 1984 г.р. 4. Капитан Владимир Косырев, 1980 г.р. 5. Младший сержант Дмитрий Логвиненко, 1984 г.р 6. Младший сержант Анатолий Митрошенков, 1985 г.р. 7. Рядовой Владимир Понедельченко, 1980 г.р. 8. Рядовой Григорий Сербач, 1985 г.р. 9. Старший сержант Дмитрий Сказкоподателев, 1980 г.р. 10. Рядовой Георгий Степнов, 1983 г.р. 11. Рядовой Владимир Филатов, 1986 г.р. 12. Сержант Александр Свиридов 13. Рядовой Раушан Абдуллин, 1988 г.р 14. Лейтенант(?) Артем Цинько 15. Старший лейтенант Сергей Шевелев 16. Евгений Панферов(?) 17. Подполковник Олег Голованов 18. Старший лейтенант Дмитрий Яловой 19. Авар Алиев 20. Александр Вахницкий 21. Владимир Селипетов, 1986 г.р. 22. Майор Алексей Тарасов 23. Артем Полушкин 24. Полковник Игорь Ржавитин 25. Майор Денис Ветчинов 26. Сержант Александр Коренев 27. Анар Алиев 28. Антон Горьковой 29. Александр Шрейдер 30. Сержант Николай Полторанин 31. Старший лейтенант Алексей Пуцыкин 32. Василий Монтаев 33. Рядовой Дмитрий Бурденко 35. Сергей Семенченко 36. Сергей Прядко 37. Николай Дмитриев 38. Рядовой срочной службы Алексей Макеев 39. Алексей Журавлев 40. Рядовой Шамиль Гаджиев 41. Младший сержант Артур Газиев 42. Лейтенант Иван Анисимов 43. Гвардии рядовой Андрей Синячкин 44. Рядовой Антон Марченко 45. Лейтенант Михаил Молчан 46. Рядовой Сергей Кононов 47. Рядовой Максим Пасько 48. Старший сержант Владимир Егоров 49. Ефрейтор Залим Шадов 50.Старший прапорщик Алексей Пономаренко 51. Рядовой Кублан Гиматов 52. Младший сержант Сергей Белоусов 53. Рядовой Василий Соловьев 54. Рядовой Сергей Мотрикала (Костромская обл., с. Воронье) 55. Младший сержант Дмитрий Пучков 56. Рядовой Асланбек Гаппоев 57. Младший лейтенант Виталий Нефф 58. Рядовой Венер Шагимарданов 59. Сергей Тарасов 60. Рядовой Олег Кусмарцев 61. Майор Виктор Прядкин 62. Майор Игорь Нестеров 63. Рядовой Николай Титов *** Список неполный.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Событья повторяются сначала: опять Россия на грузин напала - коварно уклонившись от плевка, когда ей в рожу харкнули слегка. :)
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А нас за шо?
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