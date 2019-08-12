Грузия озвучила потери от нового удара России

Грузия потеряла до 60 миллионов долларов от сокращения количества туристов из России.

"По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов", – сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передают "РИА Новости".

Однако, по его словам, хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария.

"По сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", – добавил Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии отметил, что важно оказывать поддержку всем бизнесменам, которые заняты в туристическом секторе.

"Сделанные нами шаги дают основания сообщить, что мы обязательно вернем ту динамику роста в туристическом секторе, которую имели", – резюмировал Бахтадзе.

Грузия потеряла до 60 миллионов долларов от сокращения количества туристов из России

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности.

Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб.

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