Грузия экстрадировала в Украину топ-чиновника времен Януковича

Грузия экстрадировала бывшего заместителя министра энергетики Игоря Кирюшина, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

Кирюшин был задержан еще в 2017 году и только сейчас отправлен в Украину. Об этом сообщил журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Это плохая новость для Юрия Бойко (народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов. – Ред.). Потому что Кирюшин – фигурант уголовного производства по факту завладения Курченко сжиженного газа, принадлежавшему "Укрнафте" и "Укргаздобыче", – отметил Лещенко.

По его словам, речь об истории, где еще в 2015 году готовили подозрение Бойко.

Журналист добавил, что тогда генпрокурор Виктор Шокин заблокировал представление в Раду на снятие с Бойко неприкосновенности. До последнего это дело было у прокурора Константина Кулика.

"Кирюшин при Януковиче входил в аукционный комитет по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля. В результате Курченко по заниженной цене прибрал к рукам сжиженный газ "Укргаздобычи" и “Укрнафты”, – резюмировал Лещенко.

Грузия экстрадировала заместителя министра энергетики Игоря Кирюшина, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральная прокуратура Украины не составляла подозрение народному депутату Юрию Бойко по делу о закупке по завышенным ценам самоподъемных плавучих буровых установок.

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