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"Грузии нет! Никаких сожалений": новая пропаганда Скабеевой разгневала сеть

8.6тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева в связи с ухудшением российско-грузинских отношений заявила, что "Грузии нет", чем разгневала сеть.

"Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси. Самолет "Аэрофлота" приземлится в аэропорту грузинской столицы в 2 часа ночи по местному времени. Все! Грузии нет! Надеюсь, ни у кого больше нет никаких сожалений", – написала она в Twitter.

Соответствующая публикация вызвала значительный резонанс и возмутила пользователей сети.

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"Русня – удивительные существа. Сначала атакуют соседние страны, принося им разрушение и смерть, а потом начинают изрыгать из своих пастей тонны дерьма", – заявил блогер КРЫМский бандеровец.

"‏Как раз Грузия – есть! Это вас там нет", – пишет KsinSea.

"Для солнечной Грузии тоже больше нет отвратительной рожи Скабеевой. И это правильно", – подчеркнул S&Ko.

"Сами отменили прямые рейсы, чтобы летать кривыми", – резюмировал Ветер Перемен.

Заявление топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой разгневало сеть

Заявление топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой разгневало сеть

Россия 24

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в России вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.

По последним подсчетам, из-за прекращения авиасообщения с Грузией российские авиакомпаниипотеряют около 3 миллиардов рублей.

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Персона
Ольга Скабеева
Место
Грузия
Тег
Новости России
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Ящик Геннадий
Ящик Геннадий
Поражаюсь тупизму так называемых маскаевых и кокориных, это элита раши которая до сих пор в основной своей массе как население , срать ходит на улицу , а в зимнее время туда же но с ломом ,вам ли пиздеть о нищите Украины а тем более Грузии , я как посмотрю то ваша страно уже достигла пика своего розвития , нету нуждающихся , беспризорников , сирот и бедных , теперь ваша страна всем раздаёт рецепты счастья и благополучия. Уроды вы обосранные, себя не видят а других поучают .
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Мда.. По3дец Грузии.. Скоро впадает в нищету как окpaина..
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Маскаев Дмитрий, По нищете они на одном уровне.
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