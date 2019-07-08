"Грузии нет! Никаких сожалений": новая пропаганда Скабеевой разгневала сеть

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева в связи с ухудшением российско-грузинских отношений заявила, что "Грузии нет", чем разгневала сеть.
"Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси. Самолет "Аэрофлота" приземлится в аэропорту грузинской столицы в 2 часа ночи по местному времени. Все! Грузии нет! Надеюсь, ни у кого больше нет никаких сожалений", – написала она в Twitter.
Соответствующая публикация вызвала значительный резонанс и возмутила пользователей сети.
"Русня – удивительные существа. Сначала атакуют соседние страны, принося им разрушение и смерть, а потом начинают изрыгать из своих пастей тонны дерьма", – заявил блогер КРЫМский бандеровец.
"Как раз Грузия – есть! Это вас там нет", – пишет KsinSea.
"Для солнечной Грузии тоже больше нет отвратительной рожи Скабеевой. И это правильно", – подчеркнул S&Ko.
"Сами отменили прямые рейсы, чтобы летать кривыми", – резюмировал Ветер Перемен.
Русня - удивительные существа. Сначала атакуют соседние страны, принося им разрушение и смерть, а потом начинают изрыгать из своих пастей тонны дерьма https://t.co/tVjJcPEzqc pic.twitter.com/kflyk21XbV— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 июля 2019 г.
Как раз Грузия - ЕСТЬ! Это вас там нет.— KsinSea (@KsinSea) 8 июля 2019 г.
Для солнечной Грузии тоже больше нет отвратительной рожи Скабеевой.— S&Ko ⚓🇺🇦🇩🇪 (@s_koshanskiy) 8 июля 2019 г.
И это правильно.
Сами отменили прямые рейсы, чтобы летать кривыми...— Ветер Перемен (@winderfool) 8 июля 2019 г.
Заявление топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой разгневало сеть
Россия 24
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в России вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.
По последним подсчетам, из-за прекращения авиасообщения с Грузией российские авиакомпаниипотеряют около 3 миллиардов рублей.
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