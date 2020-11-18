Группа Метинвест закупила для работников одного из своих предприятий 2 тысячи энергоэффективных наборов

Группа Метинвест закупила для работников "Азовстали" 2149 энергоэффективных наборов. Установив их, сотрудники предприятия смогут сэкономить в своих домах до 50% расходов по оплате электроснабжения и газа.

Как сообщают на предприятии, в состав наборов входят двузонный счетчик с услугой установки "под ключ", "умная" розетка и 4 LED-лампы.

Благодаря содержимому набора работники смогут уменьшить цифры в платежках за свет и газ Пресс-служба Группы Метинвест

Монтаж наборов в домах "азовстальцев" уже начался Пресс-служба Группы Метинвест

Закупленное оборудование уже распределено среди сотрудников, а энергетики начали монтаж экономных счетчиков в домах рабочих "Азовстали".

Закупка энергоэффективных наборов стала очередной инициативой Группы Метинвест в рамках проекта "Индивидуальный соцпакет". Этот проект стартовал в 2014 году. Он предусматривает, что работники предприятий Группы Метинвест могут сами определять блага и льготы, в которых они заинтересованы больше всего.

Закупка наборов стала очередным этапом глобальной программы поддержки работников предприятий Метинвеста "Индивидуальный соцпакет", которая реализуется с 2014 года Пресс-служба Группы Метинвест

Свой выбор сделали и рабочие "Азовстали".

"Мы много усилий прилагаем для повышения энергоэффективности нашего предприятия. Этому способствует развитие культуры энергосбережения в коллективе. Поэтому неудивительно, что более двух тысяч работников из всех возможных вариантов соцпакета выбрали именно энергоэффективные наборы. Когда человек придерживается энергосберегающих правил на работе, то и в быту он будет более бережливым. И наоборот: когда работник на собственном примере дома убедится в эффективности энергосберегающих привычек, то, скорее всего, будет применять их и на благо предприятия", – отметил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили.

Поскольку установка наборов – в разгаре, первые, кто смог опробовать новые счетчики в деле, уже сформировали свои выводы об их эффективности. Работники уверяют: благодаря новым двузонным счетчикам могут уменьшить расходы на электроэнергию на 50%.

"Важно понимать, что эта экономия будет длиться годами, а это тысячи сэкономленных гривен, которые можно использовать на благо своей семьи. Это действительно полезный подарок от предприятия", – говорит мастер ЧАО "МК "Азовсталь" Эдуард Гнедаш.

В ближайшее время, как стало известно OBOZREVATEL, получат энергоэффективные наборы и сотрудники других мариупольских предприятий Группы Метинвест – Меткомбината им. Ильича и Мариупольского ремонтно-механического завода.