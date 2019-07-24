Грозит до 9 лет: в Крыму влиятельный чиновник из России растратил сотни миллионов

В России государственное обвинение просит Гагаринский суд Москвы назначить девять лет колонии бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову.

В частности, его подозревают в растрате почти 200 млн рублей (более 80 млн гривен) при строительстве нового СИЗО в аннексированном Крыму, сообщают "Крым.Реалии".

Кроме того, гособвинитель попросил суд назначить в качестве дополнительного наказания штраф в размере 1 млн рублей (более 0,4 млн гривен) для Коршунова.

Также прокуратура требует лишить экс-замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России чина.

Всего в отношении Коршунова возбуждено шесть уголовных дел. Суд огласит приговор в понедельник, 29 июля в 14:00.

По версии следствия, Коршунов и гендиректор ООО "Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделяемых на закупку обуви для нужд ФСИН.

В частности, соучастники создали видимость того, что обувь производит ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках государственного контракта.

Однако обувь изготовлялась из дешевых материалов на оборудовании в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях.

Бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову грозит до 9 лет АГН "Москва"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве также задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Позже стало известно, что посол США в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

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