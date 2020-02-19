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19 февраля • обновлено в 04:47
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"Отключить бандерлогов": Казанский озвучил показательный нюанс с газом в России

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Украинский блогер Денис Казанский высмеял отключение газа в российском городе Тара Омской области.

"Тот неловкий момент, когда 5 лет грозились отключить газ "бандерлогам", а потом заплатили Украине миллиарды за транзит и отключили газ жителям Омской области", – иронизирует Казанский.

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На ситуацию в российском городе отреагировали и пользователи сети.

"Газа нет, но вы держитесь", – пишет Svitlana Ukrainka

"Из этого следует что в омской области живут бандерлоги", – резюмировал Марк Абрамович.

Украинский блогер Денис Казанский высмеял отключение газа в российском городе Тара Омской области

Украинский блогер Денис Казанский высмеял отключение газа в российском городе Тара Омской области

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Денис Казанский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
2014- Скоро граждане РФ будут с завистью смотреть на Украину . 2015- Украина через 20 лет будет жить как при Януковиче. 2019 - Украине нужно 50 лет чтобы догнать Польшу. 2020 -Украине нужно $100 миллиардов и 50 лет чтобы догнать Белоруссию.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Сабакошвили, вообще, обещал что скоро Украина будет посылать в Россию гуманитарную помощь. Кто то уже года 3-4 ворует мою гуманитарку.
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