"Отключить бандерлогов": Казанский озвучил показательный нюанс с газом в России

Украинский блогер Денис Казанский высмеял отключение газа в российском городе Тара Омской области.

"Тот неловкий момент, когда 5 лет грозились отключить газ "бандерлогам", а потом заплатили Украине миллиарды за транзит и отключили газ жителям Омской области", – иронизирует Казанский.

На ситуацию в российском городе отреагировали и пользователи сети.

"Газа нет, но вы держитесь", – пишет Svitlana Ukrainka

"Из этого следует что в омской области живут бандерлоги", – резюмировал Марк Абрамович.

Тот неловкий момент, когда 5 лет грозились отключить газ "бандерлогам", а потом заплатили Украине миллиарды за транзит и отключили газ жителям Омской области. pic.twitter.com/mHbcXh8sWc — Денис Казанський (@den_kazansky) February 17, 2020

Украинский блогер Денис Казанский высмеял отключение газа в российском городе Тара Омской области

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