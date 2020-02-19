"Отключить бандерлогов": Казанский озвучил показательный нюанс с газом в России

Украинский блогер Денис Казанский высмеял отключение газа в российском городе Тара Омской области.
"Тот неловкий момент, когда 5 лет грозились отключить газ "бандерлогам", а потом заплатили Украине миллиарды за транзит и отключили газ жителям Омской области", – иронизирует Казанский.
На ситуацию в российском городе отреагировали и пользователи сети.
"Газа нет, но вы держитесь", – пишет Svitlana Ukrainka
"Из этого следует что в омской области живут бандерлоги", – резюмировал Марк Абрамович.
Тот неловкий момент, когда 5 лет грозились отключить газ "бандерлогам", а потом заплатили Украине миллиарды за транзит и отключили газ жителям Омской области. pic.twitter.com/mHbcXh8sWc— Денис Казанський (@den_kazansky) February 17, 2020
Украинский блогер Денис Казанский высмеял отключение газа в российском городе Тара Омской области
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.