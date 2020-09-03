Ваша районна лікарня може за кілька хвилин “переїхати” до іншого міста.

Скажете абсурд? Як би не так.

Сьогодні обласні ради змінюють місце реєстрації лікарень, бібліотек, спортивних шкіл та інших підпорядкованих юридичних осіб для того, щоб податок на доходи фізичних осіб робітників таких установ йшов не в бюджет органів місцевого самоврядування, в якому вони фізично знаходяться, а йшов в ті органи місцевого самоврядування, голова яких є кумом, братом чи сватом голови обласної ради.

Цікава історія, правда?

Більш того, така перереєстрація відбувається посеред фінансового року, що розбалансовує місцеві бюджети і по суті є формою політичного тиску.

Вчора Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт 3118 у другому читанні та в цілому.

Що передбачає цей проєкт Закону?

Автори пропонують доповнити статтю базового Закону про місцеве самоврядування процедурою погодження такої зміни реєстрації з органом місцевого самоврядування, на території якого фактично знаходиться комунальне підприємство. Таким чином це унеможливлює “тихий” переїзд установи.

Більше сотні юросіб не сплачують ПДФО до відповідних бюджетів за місцем знаходження. А це 128 мільйонів гривень на рік! Тобто більше сотні мільйонів йдуть не на потреби того району, де знаходиться підприємство, а пропадають деінде.

Законопроєкт врахував зауваження Української асоціації районних та обласних рад і Міністерства юстиції України. Асоціація міст України повністю підтримала проєкт.

Гроші платників податків повинні працювати на них і для них, а не осідати у кишенях чиїхось кумів/братів/сватів.

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