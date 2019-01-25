Громкое дело о хищениях в "Укрзалізниці": в розыск объявлен помощник нардепа

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск помощника одного из народных депутатов Украины, бывшего чиновника "Укрзалізниці", которому сообщили о подозрении в завладении 93,27 млн грн компании.

На сайте НАБУ указано, что следствие считает именно его организатором коррупционной схемы и ее исполнителем.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ", - сказано в сообщении НАБУ.

В бюро добавили, что поскольку в ходе расследования получены сведения, что помощник нардепа скрывается от следствия, 23 января его объявили в розыск.

"Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов", - отметили в НАБУ.

НАБУ Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 млн гривен "Укрзалізниці".

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