Гройсман: Украине грозит кризис платежей, под вопросом пенсии и зарплаты бюджетников

Украине уже в ближайшие месяцы грозит большой кризис платежей, в частности, под вопросом выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2016-2019 гг. Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. По его словам, в конце года у государства не хватает денег оплатить все (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это кризисная ситуация, она требует антикризисного управления и решений. Это плохо. Поэтому я желаю правительству с ней справиться, потому что, если нет – люди будут страдать, зарплаты учителям, врачам и так далее", – отметил Гройсман.

При этом он подтвердил, что угроза неосуществления выплат действительно есть.

"Я думаю, что да. Я думаю, что какими-то титаническими усилиями они (власти – ред.) должны это (выплаты зарплат – ред.) скомпенсировать. Выплаты пенсий в ближайший месяц тоже могут быть под угрозой. Потому что по поступлениям в бюджет они сегодня не добирают 19,4 млрд грн – это очень большая сумма. И она под угрозой. Если мы говорим о комплексе, то в общем фонде бюджета, в Пенсионном фонде есть уже нехватка ресурса по доходам, и в связи с этим риски очень высоки", – предупредил Гройсман.

"Я еще в апреле говорил – надо поддержать экономику. Я предлагал разные программы – те же компенсации на создание или поддержание рабочих мест, но бесплатно, не так, чтобы люди платили. Я предлагал реструктуризацию налогов для малого бизнеса – это было бы очень классно. Взамен этого им говорят: "Идите в банк, берите кредит 5-7-9%". Диалога нет между правительством и людьми", – считает экс-премьер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Алесе Бацман Владимир Гройсман рассказал о дискредитационной кампании, которая идет против него уже на протяжении полгода. Он считает, что это может быть выгодно политическим конкурентам.