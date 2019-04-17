"Даю 24 часа!" Гройсман пригрозил уволить Коболева и озвучил требование

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уволить главу НАК "Нафтогаз-Украина" Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не установит рыночную цену на газ меньше 8,55 грн куб. м.

Такое заявление-ультиматум было сделано во время заседания правительства в среду, 17 апреля.

"Если этого не произойдет я инициирую отставку руководителя НАК (Андрея Коболева. - Ред.). И буду просить украинское правительство поддержать мое предложение. Мне это все уже надоело, как и миллионам украинцев. Когда частные интересы менеджмента компании ставят выше, чем национальные интересы и интересы всех украинцев", - заявил он.

Гройсман также пригрозил уволить и других работников НАК: "Простите меня за мою эмоциональность, но в этом вопросе я буду непреклонен. Я подчеркиваю, что все решения правительства должны быть выполнены. Кто с этим не согласен в Национальной компании – заявление на стол и пошли гулять в другую сферу. Я думаю, что конкуренции таким специалистам в мире не будет".

Гройсман поручил главе Минэнерго Игорю Насалику до 24 апреля провести переговоры с "Нафтогазом".

"Сообщить официально украинскому обществу о цене с 1 мая. Если с 1 мая цена будет выше (чем для бизнеса. - Ред.), то на следующее заседание правительства я готовлю постановление об увольнении этих руководителей... Опять... Хотел сказать - даю 24 часа", - заявил он.

Глава правительства также прокомментировал информацию о выигрыше "Укрнафты" в Международном арбитраже против России.

"Я вчера прочитал, что выиграли новый иск на 44 млн долларов. Знаете, какая у меня первая мысль была? Выпишут ли они себе премию миллионов на 5, или не выпишут?" - сказал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 3 апреля принял решение разрешить НАК "Нафтогазу" корректировать тариф на газ,зависимо от тех цен, по которым они продают голубое топливо промышленным потребителям. То есть, если на украинском рынке снижается стоимость энергоресурсов, тогда и население будет платить меньше.

Уже сейчас простые украинцы за каждый куб платят примерно на 1 грн больше, чем украинский бизнес. Кабмин постепенно повышал тарифы до уровня "рыночных", но тенденция на рынке изменилась и теперь установленная чиновниками цена выше рыночной.

Если раньше мы платили меньше рыночной цены, то сейчас больше нее. Так, для населения газ стоит 8,55 грн, а на нерегулируемом рынке – 6,9 грн. Чтобы выровнять ситуацию, правительство разрешило НАКу, если на рынке цены падают, снижать тариф для населения. Но при этом запретило повышать стоимость выше отметки в 8,55 грн за куб, если импортный газ дорожает. Сейчас вместе с НДС бизнес платит за газ 7,1 грн/куб.

С 1 апреля "Нафтогаз" отказался от своей наценки в размере 2% и снизил цену до 8,3 грн/куб.

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