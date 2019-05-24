Гройсман официально подал в отставку

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о отставке зарегистрировано в Верховной Раде.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, передает "Интерфакс-Украина". "Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной Раде 23 мая", — сказала она.

О намерении уйти в отставку Гройсман заявлял еще 20 мая, но сам документ передал в парламент только сегодня.

Если отставку Гройсмана поддержат в парламенте, то исполнять его обязанности временно будет первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Заявление Гройсмана об отставке

Отметим, в первом обращении в Верховной Раде после своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что неэффективные члены правительства могут "освободить места":

"Позвольте мне сейчас процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, почему правительство разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Неправда. Может. Вы можете взять ручку и бумагу, и освободить места".

Напомним: 27 февраля 2014 года Гройсман по приглашению тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка занял пост вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Яценюка и одновременно — за назначение Гройсмана премьер-министром.

Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

В этом случае парламент формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией.

При этом премьер и министры продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман объявил об отставке после резонансной инаугурационной речи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ему не стыдно за работу правительства, поэтому готов уйти досрочно. За отставку Кабмина еще должна проголосовать Верховная Рада.

Позже в эфире украинского ток-шоу премьер объяснил причину своего решения об отставке.

Также Гройсман заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

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