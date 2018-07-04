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Гройсман рассказал о судьбе налоговой милиции в Украине

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Налоговая милиция продолжает функционировать, несмотря на то, что ее правовой статус не определен.

"Возможно, есть дискуссия, есть налоговая милиция или нет. Для меня такой дискуссии нет – налоговая милиция есть", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в Государственной фискальной службе, передает УНИАН.

Глава правительства подчеркнул, что основная задача налоговой милиции – пресечение коррупционных схем.

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По его словам, функционирование подобного органа должно происходить в условиях координации с Национальной полицией.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности Украины, который подготовила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Нардеп пояснила, что в день вступления в силу НБФБ налоговая милиция исчезнет. НБФБ предлагается создать как единый орган, целью деятельности которого будет противодействие преступлениям, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичным финансам.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
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