Международный валютный фонд никогда не требовал от Украины именно такого рынка земли, который утвердила Верховная Рада, приняв соответствующий закон в ночь на 31 марта.

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Я убежден, что МВФ не требовал такой модели рынка. МВФ говорит: мы как банк, мы даем деньги, когда вам они нужны. Но покажите, что все активы государства работают качественно и публично. МВФ не ставит вопрос продать землю крупной латифундии. Они говорят: сделайте, чтобы этот актив работал на экономику государства", – сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что главной проблемой закона стало то, что из документа не исчезла норма, которая позволяет концентрировать 10 тыс. га в одних руках и предоставляет юридическим компаниям право покупать землю. Она отсрочена до 2024 года. И это главное коварство закона. Очевидно, что до 2024 года крупный капитал не будет покупать большие земельные объемы – из-за экономического кризиса. И по 100 га покупать так же не будут – фермерам это не интересно. Но потом, с наступлением экономического восстановления, крупные компании получат не только ресурсы, но и возможности сразу скупить столько земли, сколько потребуется.

рынок земли

"В таком виде закон не должен был быть принят. На мой взгляд, логика должна быть такой. Землю могут купить только люди. Далее должен быть создан фонд, куда придет фермер получит кредит на 25 лет под процент инфляции, купит землю, чтобы работать на ней, создавать продукт и рабочие места. Это имеет логику. Не может быть цель просто продать землю. Цель реформы – запустить оборот земли, чтобы появился фермерский класс".

Владимир Гройсман отметил, что продажа земли крупным компаниям означает упадок села и окончательное превращение Украины в сырьевой придаток.

"Мы будем только выращивать зерно, – сказал Владимир Гройсман. – А фермер никогда не позволит стать сырьевым придатком. Потому что фермер – реальный патриот".

По мнению Владимира Гройсмана, сейчас в земельной реформе главное не допустить повторения истории с продажи индейцами острова Манхэттен (Нью-Йорк) голландским предпринимателям.

"Манхэттен купили за 30 долларов. И я не хочу, чтобы с украинцами поступили так, как с индейцами. Именно поэтому до 2024 года норму о 10 тыс. га для юрлиц надо убрать", – отметил Владимир Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram