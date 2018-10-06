''Гробы на колесах'': в сети указали на критическую опасность маршруток

В сети в очередной раз указали на опасность микроавтобусов для пассажирских перевозок на оживленных трасах. В качестве примера привели аварию автобуса и маршрутки в России, в которой погибло 13 человек.

Как написал на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский, для Украины эта проблема также по-прежнему остается актуальной.

"В России автобус столкнулся с маршруткой. 13 трупов, все - пассажиры маршрутки. Очередное подтверждение, что маршрутки - гробы на колесах. Нельзя использовать микроавтобусы для пассажирских перевозок на оживленных трассах. Для Украины это тоже актуально", - сказано в сообщении.

В России автобус столкнулся с маршруткой. 13 трупов, все - пассажиры маршрутки. Очередное подтверждение, что маршрутки - гробы на колесах. Нельзя использовать микроавтобусы для пассажирских перевозок на оживленных трассах. Для Украины это тоже актуально. pic.twitter.com/evAByw026T — Денис Казанський (@den_kazansky) 5 октября 2018 г.

При этом пользователи пояснили, почему маршрутки настолько опасны. По их словам, главная проблема в том, что транспорт переделывают из грузового на пассажирские.

"Ну там же нюанс: их переделывали и переделывают из грузовых (где мыто ноль) и крепят сиденья на 4 болтика, которые и так срываются, при норм эксплуатации. Молчу про ремни безопасности", "Так все маршрутки под депутатами, кто же их запретит?", - отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве решили ликвидировать маршрутные такси, а вместо них обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. За соответствующее решение 2 октября проголосовали на заседании Киевского городского совета.