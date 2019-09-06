Гривня вошла в топ самых крепких валют мира

Гривня стала второй в рейтинге валют, которые больше всего укрепились за последний год.

В частности, украинская валюта выросла к доллару на 12,8%, сообщает Экспертная платформа Национального банка в Facebook.

“Единственная валюта, относительно которой гривна ослабла за последние 12 месяцев – турецкая лира (+4%). Соответственно, нетрудно догадаться, что валюта Украины сегодня является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении”, – говорится в сообщении.

При этом в большинстве стран мира с динамическими валютами зафиксирован дефицит текущих счетов платежных балансов.

Гривня стала второй в рейтинге валют, которые больше всего укрепились за последний год НБУ

“Укрепление их валют связано с существенным притоком прямых и портфельных инвестиций или наращиванием внешней задолженности. Среди 15 стран, чьи валюты больше всего выросли к доллару США за последний год, таких 9. Среди них и Украина”, – заявили в НБУ.

По данным регулятора, больше всего по отношению к гривне ослабилась валюта Венесуэлы (-99,9%), Судана (-64,6%), Аргентины (-38,4%), США (-11,3%) и России (-8%).

Гривня стала второй в рейтинге валют, которые больше всего укрепились за последний год НБУ

Гривня стала второй в рейтинге валют, которые больше всего укрепились за последний год НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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