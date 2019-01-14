Гривня резко упала в цене: обнародованы печальные данные

За 2018 год гривна потеряла 8,93% своей покупательской способности, это 15 место в рейтинге крупнейших потерь в год.
Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он опубликовал обновленные данные по изменению покупательской способности гривны по годам.
Как отметил эксперт, с начала введения в оборот украинская валюта потеряла 93,43% своей покупательской способности.
Наибольшие потери произошли за следующие годы:
2015 -30,22%
2000 -20,51%
2014 -19,94%
2008 -18,23%
1998 -16,67%
1999 -16,11%
2007 -14,24%
2017 -12,05%
2016 -11,03%
2004 -10,95%
2009 -10,95%
2006 -10,39%
2005 -9,34%
1997 -9,17%
2018 -8,93%
2010 -8,34%
2003 -7,58%
2001 -5,75%
2011 -4,40%
2013 -0,50%
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
В 2012 и 2002 годах произошло увеличение покупательской способности гривны на 0,20% и 0,60% соответственно.
Иллюстрация. Гривна
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко озвучил прогноз на курс доллара к гривне в 2020 году.
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