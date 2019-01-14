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МирСпорт

/Новости экономики

Гривня резко упала в цене: обнародованы печальные данные

5.9тЧитать материал на украинском

За 2018 год гривна потеряла 8,93% своей покупательской способности, это 15 место в рейтинге крупнейших потерь в год.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он опубликовал обновленные данные по изменению покупательской способности гривны по годам.

Как отметил эксперт, с начала введения в оборот украинская валюта потеряла 93,43% своей покупательской способности.

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Наибольшие потери произошли за следующие годы:

  1. 2015 -30,22%

  2. 2000 -20,51%

  3. 2014 -19,94%

  4. 2008 -18,23%

  5. 1998 -16,67%

  6. 1999 -16,11%

  7. 2007 -14,24%

  8. 2017 -12,05%

  9. 2016 -11,03%

  10. 2004 -10,95%

  11. 2009 -10,95%

  12. 2006 -10,39%

  13. 2005 -9,34%

  14. 1997 -9,17%

  15. 2018 -8,93%

  16. 2010 -8,34%

  17. 2003 -7,58%

  18. 2001 -5,75%

  19. 2011 -4,40%

  20. 2013 -0,50%

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Гривня резко упала в цене: обнародованы печальные данные

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

В 2012 и 2002 годах произошло увеличение покупательской способности гривны на 0,20% и 0,60% соответственно.

Иллюстрация. Гривна

Иллюстрация. Гривна

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко озвучил прогноз на курс доллара к гривне в 2020 году.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
Экономика Украиныгривня
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Жуков Жора
Жуков Жора
Хохложопые, зачем Витю прогнали?)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Гоп, кумэ, нэ журыся, туды-сюды повэрныся! :-)))
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Юг Руси
Юг Руси
не долго музыка играла ......... )))))))))))))
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