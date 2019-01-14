Гривня резко упала в цене: обнародованы печальные данные

За 2018 год гривна потеряла 8,93% своей покупательской способности, это 15 место в рейтинге крупнейших потерь в год.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он опубликовал обновленные данные по изменению покупательской способности гривны по годам.

Как отметил эксперт, с начала введения в оборот украинская валюта потеряла 93,43% своей покупательской способности.

Наибольшие потери произошли за следующие годы:

2015 -30,22% 2000 -20,51% 2014 -19,94% 2008 -18,23% 1998 -16,67% 1999 -16,11% 2007 -14,24% 2017 -12,05% 2016 -11,03% 2004 -10,95% 2009 -10,95% 2006 -10,39% 2005 -9,34% 1997 -9,17% 2018 -8,93% 2010 -8,34% 2003 -7,58% 2001 -5,75% 2011 -4,40% 2013 -0,50%

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

В 2012 и 2002 годах произошло увеличение покупательской способности гривны на 0,20% и 0,60% соответственно.

Иллюстрация. Гривна Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко озвучил прогноз на курс доллара к гривне в 2020 году.

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