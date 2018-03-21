Гривня под угрозой: почему курс доллара может резко подскочить в Украине

Уже через несколько месяцев курс гривни в Украине может дорасти до отметки 30 грн/доллар. Без кредита Международного валютного фонда национальная валюта рискует оказаться перед серьезной угрозой. Поступления долларов в страну не удовлетворяют спрос на них. И если потерять весомый источник – внешние кредиты – придется либо использовать золото-валютные резервы, либо допускать резкую девальвацию.

"Обозреватель" разобрался, какой курс доллара ожидать украинцам до конца года и что повлияет на стабильность национальной валюты.

Почему девальвирует гривня и что ждет нацвалюту

В Украине традиционно наблюдается негативное сальдо торгового баланса. То есть мы импортируем товаров и услуг больше, чем экспортируем. А значит и тратим долларов больше, чем получаем.

Для примера, по данным Госстата за январь этого года разница между суммой, которую мы получили, и суммой, которую потратили, составила $284,1 млн. Есть и другие "источники" валюты – кредиты, переводы от "заробитчан", прямые инвестиции.

Последний месяц гривня показывает относительную стабильность, а незначительные колебания в пределах нескольких процентов фактически не влияют на общую ситуацию. При этом экономисты сходятся во мнении, что уже в ближайшем временем ситуация может кардинально измениться.

Главный девальвационный фактор – риск потерять сотрудничество с МВФ, поясняет старший аналитик Concorde Capital Александр Паращий. Без МВФ приостановится макрофинансовая помощь от ЕС, сотрудничество с Мировым банком, некоторые программы Европейского банка реконструкции и развития. В результате, по оценкам Паращия, страна может недополучить около $2,5 млрд. "Основной фактор – наши отношения с МВФ. Просто на МВФ "завязаны" большие ожидания по притоку валюты", – отмечает эксперт.

В то же время исполнительный директор Международного фонде Блейзера Олег Устенко считает, что сотрудничество с МВФ при положительном сценарии в этом году стоит Украине около $5 млрд (если отношения и с фондом, и с другими партнерами будут развиваться по оптимистическому сценарию). Кроме того, сотрудничество с МВФ подтверждает состоятельность Украины на внешних рынках, что позволяет Украине находить и другие источники кредитных средств.

Олег Устенко прогнозирует, что в 2018-м реально удержать курс до 30 грн/доллар к концу года. При этом в Concorde Capital cчитают, что без МВФ может быть резкий скачок до 29-30 грн, а наиболее вероятный сценарий – средний по году курс 29 грн/доллар.

Эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд также считает, что без МВФ украинцев может ожидать значительная девальвация. "Украину ожидают выплаты в $7 млрд в этом году, насколько нам известно. Возможно, чуть больше. И если у Украины не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию", – предупредил экономист.

К слову, даже если Украина получит кредит от МВФ, это всего лишь временное решение проблемы. Главная задача – увеличить объем внешних инвестиций и ликвидировать негативное сальдо торгового баланса. В таком случае соотношение спроса и предложения валюты улучшится, а на курс гривни больше не будут влиять транши МВФ.

Экономисты отмечают и влияние сезонных факторов. Традиционно летом, в связи с высокими экспортными выручками аграриев, гривня значительно укрепляется, а уже осенью, с началом отопительного сезона, гривня снова упадет.

На что влияет курс доллара

Украинцы зарабатывают и тратят в долларах, но от курса национальной валюты зависят цены почти каждого пятого "популярного" товара или услуги. Так, к валюте "привязаны" 20% цен в потребительской корзине. И это не только импортируемые продукты питания и техника.

Так, 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары и поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином вырасти может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники.

Непосредственно к валюте привязаны и цены на недвижимость, машины. Для примера, автомобиль стоимостью чуть более $10 тыс. на данный момент можно купить за 270 тыс. гривен, а уже к концу года, если заложенный в бюджет прогноз реализуется, уже за 300 тыс. гривен. При этом если МВФ официально прекратит отношения с Украиной, такой курс возможен уже в ближайшее время.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о том, что в Раде прогнозируют получение кредитного транша от МВФ уже в конце весны. Правда, главные рекомендации Фонда, в том числе и повышение тарифа на газ, до сих пор не выполнены.