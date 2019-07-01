Доллар немного подорожал к гривне: опубликован курс

В украинских банках в понедельник, 1 июля, американский доллар подорожал по отношению к гривне на 5 копеек и установился на отметке в 26,3 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений. При этом европейская валюта также подорожала на 5 копеек и пробила отметку в 29,9 грн за €.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,18 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 1 копейку.

Курс доллара

Курс евро установлен на уровне 29,76 грн/€. Он вырос на 3 копейки.

Курсы валют НБУ на 1.07.2019:

100 долларов США — 2617.7939

100 евро — 2976.4317

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономический эксперт Игорь Гарбарук заявил, что в Украине курс доллара по отношению к гривне начнет расти уже в июле, а к концу года достигнет коридора 28-29 грн/$.

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