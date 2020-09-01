Гривну в Украине ввели 24 года назад: 5 интересных фактов о национальной валюте

Ровно 24 года назад, 1 сентября 1996 года, в Украине была введена в оборот гривна. История валюты достигает времен Киевской Руси и происходит от названия древнего украшения, а также весовой, счетной и монетной единицы, распространенной на территории современной Украины.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил пять самых интересных фактов о национальной валюте украинцев.

Интересные факты о гривне

Слово "гривна" родственно griiv'aa, что в переводе с санскрита означает "затылок". Так, что на шее носили одноименные древние украшения из золота или серебра. Гривна также была платежно-денежным понятием в Киевской Руси. Различались гривна серебра (весовая) и гривна кун (счетная, состоящая из определенного количества монет).

Гривна вводилась в оборот дважды Pixabay

В ХХ веке гривна вводилась в оборот два раза. Первый раз – в 1918 году, второй – в 1996-м. Первые гривны были напечатаны в Канаде, украинский диссидент Левко Лукьяненко тогда был назначен послом в этой стране и попросил канадскую диаспору помочь Украине обзавестись собственной валютой.

Сейчас гривна – на 100% украинская. Печать валюты происходит на банкнотной фабрике Национального банка Украины, бумага производится в Житомирской области.

В 2008 году комиссия по эстетике Международного финансового банка признала украинскую гривну одной из пяти самых красивых валют мира. Кроме нее, в компании призеров оказались доллары США и Австралии, евро и болгарский лев. Как известно, дизайн гривны создали украинские художники Василий Лопата и Борис Максимов.

Каждый год Национальный банк Украины изымает из оборота около 640 миллионов купюр в связи с износом. В основном это купюры номиналом до 20 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ признали, что заявление Зеленского о долларе по 30 грн могло повлиять на курс гривни.