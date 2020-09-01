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Гривну в Украине ввели 24 года назад: 5 интересных фактов о национальной валюте

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Экономика
1,8 т.
Печать гривны происходит на банкнотной фабрике Национального банка Украины

Печать гривны происходит на банкнотной фабрике Национального банка Украины.

Ровно 24 года назад, 1 сентября 1996 года, в Украине была введена в оборот гривна. История валюты достигает времен Киевской Руси и происходит от названия древнего украшения, а также весовой, счетной и монетной единицы, распространенной на территории современной Украины.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил пять самых интересных фактов о национальной валюте украинцев.

Интересные факты о гривне

  • Слово "гривна" родственно griiv'aa, что в переводе с санскрита означает "затылок". Так, что на шее носили одноименные древние украшения из золота или серебра. Гривна также была платежно-денежным понятием в Киевской Руси. Различались гривна серебра (весовая) и гривна кун (счетная, состоящая из определенного количества монет).

Гривна вводилась в оборот дважды

Гривна вводилась в оборот дважды Pixabay

  • В ХХ веке гривна вводилась в оборот два раза. Первый раз – в 1918 году, второй – в 1996-м. Первые гривны были напечатаны в Канаде, украинский диссидент Левко Лукьяненко тогда был назначен послом в этой стране и попросил канадскую диаспору помочь Украине обзавестись собственной валютой.

  • Сейчас гривна – на 100% украинская. Печать валюты происходит на банкнотной фабрике Национального банка Украины, бумага производится в Житомирской области.

  • В 2008 году комиссия по эстетике Международного финансового банка признала украинскую гривну одной из пяти самых красивых валют мира. Кроме нее, в компании призеров оказались доллары США и Австралии, евро и болгарский лев. Как известно, дизайн гривны создали украинские художники Василий Лопата и Борис Максимов.

  • Каждый год Национальный банк Украины изымает из оборота около 640 миллионов купюр в связи с износом. В основном это купюры номиналом до 20 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ признали, что заявление Зеленского о долларе по 30 грн могло повлиять на курс гривни.

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