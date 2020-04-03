Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик рассказал, когда развернется гривна

Гривна может откатиться до отметки 27,25 грн/$ на межбанке, но, вероятно, этой ситуацией воспользуются покупатели, вернув доллар на траекторию роста.

Об этом OBOZREVATEL заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Аналитик дал прогноз по курсу гривны rbc.ua

"Девальвационные риски сохраняются, что связано с падением валютных поступлений в страну, экономическим спадом и бюджетным дефицитом. Вопрос по сотрудничеству с МВФ хотя и движется к разрешению, все еще не решен, как и ситуация с помощью населению, запасы которого стремительно истощаются", - рассказал аналитик.

Он также подчеркнул, что укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке. В условиях сужения ликвидности рынка, по его словам, даже небольшие перекосы между спросом и предложением изменяют ситуацию.

"Аграрии заводят валюту для посевной, экспортеры также заводят валюту по итогам квартала. Настроения на мировых рынках остаются негативными. Рецессия фиксируется по большинству стран, что в перспективе резко сократит торговую активность и украинский экспорт в том числе", - добавил Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривны к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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