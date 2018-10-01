Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал, как избавить Украину от долгового бремени.

"Наша команда делает ставку не на кредиты - на инвестиции!" – написал Гриценко в своем Facebook и изложил ряд программных моментов.

В случае победы на выборах президента Гриценко обещает с его командой создать благоприятные условия для привлечения внешних инвестиций:

- надежную защиту права собственности (справедливый суд, защищенные реестры собственности на современных технологиях, недопущение рейдерства);

- демонополизацию и равные условия для предпринимательства;

- упрощение регистрационных и разрешительных процедур, в т.ч. при подключении новых производств к сетям;

- лишение силовых структур, СБУ прежде всего, права вмешиваться в экономические процессы, полная ликвидация налоговой полиции и создание несиловых служб финансовых расследований;

- приоритетное развитие инфраструктуры.

Кроме того, Гриценко обещает с командой создать благоприятные условия для привлечения внутренних инвестиций, обеспечив:

- проведение амнистии/легализации денежных средств/недвижимости граждан, доверие к новой власти и ее гарантию непривлечения к уголовной ответственности за сокрытие источников приобретения собственности, с декларированием до конечного собственника/бенефициара;

- надежный эффективный контроль государства за деятельностью банковских учреждений, в сочетании с надежной защитой прав кредиторов;

- защиту имущественных прав граждан через восстановление монополии государства на применение силы.

При этом Гриценко обещает продолжить сотрудничество с МВФ.

"Но продолжить с одной целью - чтобы это сотрудничество с МВФ завершилось как можно скорее и чтобы в дальнейшем Украина опиралась на собственные ресурсы и привлекала извне не кредиты, а инвестиции", - отмечает Гриценко.

"Наша команда убедит внешних кредиторов в необходимости корректировки соглашения о реструктуризации долгов в пользу устойчивого экономического роста Украины. Предварительные консультации мы проводим уже сейчас, не дожидаясь завершения выборов, потому что это крайне важно для страны", - добавляет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия МВФ во время недавнего визита в Украину вела дискуссии с властями о необходимости выполнения четырех условий для предоставления новой программы сотрудничества.