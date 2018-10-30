Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, что возмущает аграриев.

"Они видят несправедливость, когда крупным аграрным концернам, олигархам, которые получают миллионные прибыли, оказывают поддержку из государственного бюджета. Людей это волнует", - заявил Гриценко в эфире канала "Экспо TV" после встречи с представителями аграрного сектора в Черкассах.

Он добавил, что предпринимателей также возмущают невыгодные условия кредитования под 32% и разговоры, которые идут по рынку земли.

"Мы понимаем, насколько это душит бизнес. О рынке земли говорят те, кто никакого рынка не хочет, а хочет базара земли. Чтобы быстро, у кого есть миллиарды, их скупить", - подчеркнул Гриценко.

Политик добавил, что у тех фермеров, с которыми он общался, нет миллиардов, но они хотят, чтобы в селах была механизация, школа, чтобы в них жили не только пенсионеры, но и молодежь.

"Они готовы прилагать усилия. Мы вышли на те задачи, которые надо решить властям, я их зафиксировал. И на те задачи, которые надо решить на уровне бизнеса путем самоорганизации", - подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман в июне допустил, что украинские фермеры смогут получить право продавать и покупать землю, но не иностранцы.